Drewno opałowe z Lasów Państwowych: sortyment S4 i M2

Surowiec sprzedawany przez LP podzielony jest na precyzyjnie opisane kategorie. Tworzy się je w oparciu o takie parametry jak gatunek drzewa, wymiary, zakrzywienie oraz ewentualne choroby i uszkodzenia. Im dłuższe, grubsze i zdrowsze jest drewno, tym jego cena jest wyższa.

Do drewna opałowego Lasy Państwowe zaliczają drewno kategorii (sortymentu) S4 i M2.

S4 to jedna z odmian drewna średniowymiarowego. Jest to drewno okrągłe o średnicach mierzonych bez kory – górnej (w cieńszym końcu) od 5 cm i dolnej (w grubszym końcu) do 24 cm ( z wyjątkiem drewna S4, w którym nie ogranicza się średnicy dolnej). W drewnie S4 dopuszczalne są takie wady jak chodniki owadzie, zwęglenia, obecność ciał obcych i krzywizny. Zgnilizna miękka dopuszczalna do 50 proc. powierzchni przekroju poprzecznego.

Drewno M2 to rodzaj drewna małowymiarowego, tzw. drobnica gałeziowa. Jest to drewno okrągłe o średnicy dolnej mierzonej bez kory do 5 cm, w korze do 7 cm. Długości nie ogranicza się. Dopuszczalna jest krzywizna, zgnilizna oraz zwęglenia.



Sprzedaż drewna z Lasów Państwowych. Samowyrób i loco las

Drewno M2 najczęściej jest sprzedawane na zasadzie samowyrobu, tzn. zainteresowana osoba lub firma przyjeżdża sama do lasu w miejsce wyznaczone przez leśniczego. Zbiera i ewentualnie docina gałęzie, przygotowuje je do pomiaru (w celu określenia ceny). Organizacja transportu z miejsca ścinki również leży w jej gestii.

Taka forma sprzedaży stosowana jest przez Lasy Państwowe również w przypadku drewna zaliczanego do sortymentu S4. W cennikach oznaczana jest często skrótem PKN (po kosztach nabywcy).

W przypadku drugiego sposobu, czasem opisywanego w cennikach jako „loco las” lub „loco las po zrywce” drewno zakupione przez klienta jest zebrane i przygotowane do sprzedaży przez Lasy Państwowe. Drewno jest przetransportowane z miejsca ścinki do najbliższej drogi. Z tego miejsca jest odbierane przez klienta.

Ceny drewna opałowego w Lasach Państwowych. Sprzedaż detaliczna, październik 2024

Oto przykładowe ceny drewna opałowego z kilku nadleśnictw z różnych części Polski. Wszystkie podane stawki to cena brutto za metr sześcienny. Informacje pochodzą z najnowszych cenników detalicznych opublikowanych na stronach internetowych wymienionych nadleśnictw (dostęp 20 października 2024).

Nadleśnictwo Świerklaniec, woj. śląskie, na podst. cennika obowiązującego od 15.07.2024r.

Drewno sortyment S4: dąb, brzoza, olcha, pozostałe liściaste twarde: 221,40 zł (loco las), 159, 90 zł (PKN – po kosztach nabywcy); osika – 147,60 zł (loco las), 98,40 zł (PKN). Drewno kategorii M2, pozostałe liściaste – 51,66 zł (PKN).

Nadleśnictwo Drewnica, woj. mazowieckie, na podst. cennika obowiązującego od 01.05.2024 r.

Sortyment S4: dąb, grab, jesion – 241,08 zł, brzoza, dąb czerwony, pozostałe liściaste twarde – 210,33 zł, olsza – 191,88 zł, osika, lipa, wierzba, topola, pozostałe liściaste miękkie – 148,83 zł.

Drewno małowymiarowe M2: liściaste twarde – 73,80 zł, liściaste miękkie – 61,50 zł.

Drewno opałowe pozyskane kosztem nabywcy: liściaste twarde (S4) – 116,85 zł, liściaste miękkie (S4) – 84,87 zł.

Nadleśnictwo Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, cennik obowiązujący od 12.09.2024 r.

Drewno S4: liściaste miękkie – 168,51 zł; olcha – 191,88 zł; liściaste twarde – 232,47 zł.

Drewno S4 pozyskanie kosztem nabywcy: liściaste miękkie – 93,48 zł; olcha - 108,24 zł; liściaste twarde – 150,06 zł.

Grupa M2 liściaste – 61,50 zł.

Nadleśnictwo Legnica, woj. dolnośląskie, cennik od 09.09.2024 r.

Kategoria S4: liściaste twarde – 207,87 zł; olcha – 179,58 zł; liściaste miękkie – 152,52 zł.

Drewo pozyskane kosztem nabywcy, kategoria S4: liściaste twarde – 141,45 zł; liściaste miękkie – 92,25 zł.

Drewo pozyskane kosztem nabywcy, sortyment M2: liściaste – 55,35 zł.

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, cennik obowiązuje od 02.09.2024 r.