Jak informują Lasy Państwowe, w tym roku odbędzie się już 4. edycja akcji „Choinka dla życia”. Podczas poprzednich edycji leśnicy przekazali Honorowym Dawcom Krwi ok. 5 tys. choinek świątecznych w trakcie każdej z akcji.

Na czym polega akcja „Choinka dla życia”?

Przedświąteczna akcja ma na celu promowanie krwiodawstwa. Każda dorosła osoba, która spełnia warunki wymagane do oddania krwi lub jej składników, może wziąć udział w akcji. Kluczowym warunkiem jest oddanie 18 grudnia krwi w wybranym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (lub w innej placówce biorącej udział w akcji). Krew będzie można również oddać w innych lokalizacjach – dokładna mapa placówek wraz ze szczegółowymi zasadami akcji znajduje się na stronie choinkadlazycia.pl.

Osoby biorące udział w akcji otrzymają w ramach podziękowania drzewko pochodzące ze specjalnych plantacji choinkowych Lasów Państwowych. - Cieszę się, że kolejny raz społeczność leśników otacza wdzięcznością wyjątkową grupę społeczną - honorowych dawców krwi (...). Wierzę, że świąteczna akcja Choinka dla życia przyczyni się do pozyskania nowych, honorowych dawców krwi oraz samej krwi, tak bardzo potrzebnej do niesienia pomocy pacjentom – wyjaśnił Sebastian Twaróg, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

Kto może wziąć udział w akcji?

Z wymaganymi warunkami kwalifikacji do procesu oddawania krwi można zapoznać się m.in. na stronie poszczególnych centrów krwiodawstwa. Kluczowe warunki dotyczą m.in. wieku (od 18. do 65. roku życia) i ogólnego, dobrego stanu zdrowia. Krwiodawca musi ważyć co najmniej 50 kilogramów. Nie może także w ciągu ostatnich 4 m-cy wykonać zabiegu akupunktury, tatuażu (a także przekłucia uszu), zabiegów operacyjnych, zabiegów endoskopowych i innych, wybranych badań diagnostycznych (m.in. gastroskopia). W wybranej placówce należy stawić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Proces pobierania krwi trwa ok. 10 minut, a przed zabiegiem krwiodawca wypełnia ankietę i przechodzi badanie oraz wywiad lekarski. W trakcie jednego zabiegu pobierane jest 450 ml krwi pełnej.