Oddajesz regularnie krew? Możesz liczyć na korzyści i przywileje

Ten tytuł upoważnia ubezpieczone osoby do otrzymywania bezpłatnych leków (do wysokości limitu) objętych wykazem leków refundowanych oraz leków, które stosuje się w związku z oddawaniem krwi (m.in. żelaza, kwasu foliowego i preparatów witaminowych). Kolejnym przywilejem jest możliwość skorzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w aptekach. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mają także możliwość korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Szczegółowych informacji należy szukać u przewoźników. Te osoby mogą również liczyć na zniżki w niektórych punktach handlowo-usługowych.

Kobietom i mężczyznom, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub równowartości jej składników, przysługuje odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz legitymacja, która potwierdza uzyskanie tego tytułu. Odznaka jest przyznawana przez ministra zdrowia, ale nie zapewnia żadnych dodatkowych praw oraz przywilejów.

Jakie korzyści wynikają jeszcze z oddawania krwi?

Regularne oddawanie krwi to bezcenna pomoc nie tylko dla ofiar wypadków i chorych na raka, ale też dla kobiet, które doznały krwotoku podczas porodu oraz dla osób, które potrzebują przeszczepu lub zmagają się z przewlekłymi chorobami. Nie wszyscy jednak wiedzą, że krwiodawstwo zapewnia także sporo korzyści zdrowotnych dla samego dawcy. Jedną z najważniejszych jest obniżenie ryzyka chorób serca oraz poprawa ogólnego stanu zdrowia. Jest to związane z możliwością zmniejszenia lepkości krwi i obniżenia poziomu hemoglobiny. To z kolei przekłada się na mniejsze ryzyko zawału i udaru mózgu oraz na obniżenie ciśnienia. Oddając krew regulujemy także poziom żelaza w organizmie. Jego nadmiar jest niepożądanym zjawiskiem, bowiem wiąże się z ryzykiem wystąpienia hemochromatozy, której skutkiem może być uszkodzenie narządów.

Ogromną zaletą jest też możliwość wykonania darmowych badań przed oddaniem krwi. Umożliwia to wczesne wykrycie potencjalnych problemów ze zdrowiem oraz szybkie rozpoczęcie leczenia. Warto również wspomnieć o poprawie samopoczucia psychicznego, która wiąże się z niesieniem bezinteresownej pomocy innym osobom.