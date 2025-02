Czytaj więcej Podatki Ulgi podatkowe dla seniorów. Co można odliczyć w PIT za 2024 r.? Seniorzy mają prawo skorzystać z wielu różnych ulg i odliczeń, dzięki którym mogą zmniejszyć swoje zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Ulgi pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania, co niekiedy wiąże się z wysokim zwrotem podatku.

Darowizny bez limitu odliczeń. Co się do nich zalicza?

Podatnicy mogą przekazać darowiznę również na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. W tym przypadku prawo do odliczeń regulują poszczególne ustawy o stosunku państwa do danego Kościoła i zgodnie z przepisami darowizny nie są ograniczone limitem. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej lub rozliczają się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego.

Do udokumentowania darowizn niezbędne jest pokwitowanie odbioru darowizny. W ciągu dwóch lat od otrzymania środków obdarowany powinien przekazać darczyńcy sprawozdanie o ich przeznaczeniu na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Sprawozdanie jest niezbędne do udokumentowania prawa do ulgi. Poza tym wysokość przekazanych środków dokumentuje się dowodem wpłaty na rachunek bankowy lub dowodem pozwalającym na zidentyfikowanie darczyńcy i wartości darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (w przypadku środków niepieniężnych).