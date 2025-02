Zbliża się wypłata 13. emerytury. Ile wyniesie w 2025 roku?

Do otrzymania 13. emerytury uprawnieni są wszyscy emeryci i renciści. Dodatkowe świadczenie wypłacane jest w kwietniu. Podlega ono corocznej waloryzacji. W 2025 roku wypłacane seniorom „trzynastka" będą zatem wyższe niż rok temu.

Kiedy będzie wypłacana 13. emerytura?

13. emerytura, tak jak w poprzednich latach, zostanie wypłacona przez ZUS w kwietniu. Seniorzy otrzymają ją wraz z kwietniowymi świadczeniami emerytalno-rentowymi. To, kiedy dokładnie „trzynastka" trafi do seniorów, zależy od terminu, w którym zwykle otrzymują przelewy z ZUS. Emerytury wypłacane są każdego miesiąca w siedmiu terminach - są to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Jeśli jednak wypadają one w dni wolne od pracy, seniorzy mogą liczyć na wcześniejszy przelew. W kwietniu zdarzy się tak trzykrotnie:

1 kwietnia (wtorek)

5 kwietnia (sobota) – wypłata w piątek 4 kwietnia

6 kwietnia (niedziela) - wypłata w piątek 4 kwietnia

10 kwietnia (czwartek)

15 kwietnia (wtorek)

20 kwietnia (niedziela) – wypłata w piątek 18 kwietnia

25 kwietnia (piątek)

Ile wyniesie 13. emerytura w 2025 roku?

Wysokość „trzynastki" jest równa najniższej emeryturze. Obecnie wynosi ona 1780,96 zł, ale w marcu 2025 r. zostanie zwaloryzowana. Ostateczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur nie jest jeszcze znany. Poznamy go w lutym, gdy prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosi wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku.