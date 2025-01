Zmiany w terminach wypłat 800 plus w lutym 2025. Można też składać nowe wnioski

Termin wypłaty świadczenia 800 plus każdego miesiąca jest ten sam, jeśli więc dotąd otrzymywaliśmy je np. 4. dnia miesiąca, nadal możemy się spodziewać przelewu z tą datą. Indywidualny termin wypłaty można sprawdzić na platformie PUE ZUS.

Termin składania wniosków o 800 plus. Początek w lutym

ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia 800 plus na kolejny okres rozliczeniowy od 1 lutego. Obecny kończy się 31 maja 2025 roku. Rodziny otrzymujące świadczenie, aby zachować ciągłość jego wypłaty, muszą pamiętać o złożeniu wniosku na kolejny okres rozliczeniowy do 30 kwietnia. Gwarantuje to kontynuację wypłaty świadczeń od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku.



Jak informuje ZUS, składając wniosek do 31 maja 2025 roku, ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 lipca 2025 roku. Złożenie wniosku do końca czerwca 2025 r. będzie oznaczało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem do 31 sierpnia 2025 r. Jeśli natomiast złożymy wniosek po 30 czerwca 2025 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice nowo narodzonych dzieci mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.