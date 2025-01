Ile wyniosą podwyżki w służbach mundurowych w 2025 r. i jak będą rozdzielane?

Podwyżka wynagrodzeń w służbach mundurowych wyniesie 5 proc. i będzie dotyczyć dotyczyć kwoty bazowej. W przypadku żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oznacza to wzrost z 2 088,77 zł do 2 193,21 zł brutto.

Dla przykładu, wynagrodzenie żołnierzy zawodowych składa się uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia (m.in. dodatkowego uposażenia rocznego, nagród uznaniowych i zapomóg). Wynagrodzenie policjantów również składa się z wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania oraz innych świadczeń pieniężnych, m.in. dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za stopień.

O ile wzrosną pensje żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy?

Wskaźnik przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych wynosi obecnie 4,43-krotność kwoty bazowej. Osobne wskaźniki mają służby MSWiA. Po podwyżce średnie uposażenie żołnierzy i funkcjonariuszy będzie wynosić 9716 zł brutto, co oznacza, że do podziału będzie około 476 zł brutto na etat. Od tej kwoty należy odliczyć nagrodę roczną, która zostanie wypłacona w 2026 r. oraz nagrody przyznane w trakcie obecnego roku. Po odliczeniu zostanie około 350 zł brutto.

W jaki sposób zostaną podzielone podwyżki – będą równe kwotowo, czy procentowo? Okazuje się, że póki co nie wiadomo. Płk Krzysztof Jewgiejuk, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP przyznał, że Konwent Dziekanów nie zajął jeszcze stanowiska w tej sprawie. Zebranie odbędzie się na początku lutego. Płk Krzysztof Jewgiejuk jest jednak za rozpłaszczeniem siatki płac żołnierzy, tak jak było w zeszłym roku. W 2024 r. uposażenia zostały zwiększone od stycznia od 15,2 proc. do około 25,4 proc., czyli od 1040 zł do 2750 zł. W 2024 r. podwyżka wyniosła około 20 proc., przy 3,6 proc. inflacji. W 2023 r., gdy inflacja wynosiła 11,4 proc. podwyżka uposażeń zasadniczych żołnierzy zawodowych wyniosła 400 zł brutto i była taka sama dla każdego, niezależnie od stopnia.