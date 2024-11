Świadczenie mieszkaniowe dla policjantów w 2025 roku. Wzrośnie nawet do 1800 zł?

15 listopada odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Wzięli w nim udział wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji, przedstawiciele strony związkowej oraz służb podległych ministerstwu.

Reklama

Świadczenie mieszkaniowe dla policjantów: Będzie wprowadzane w trzech etapach?

W trakcie spotkania omówiono m.in. kwestię świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy, w tym dla policjantów. Ministerstwo przychyliło się do propozycji związkowej, aby odpowiadało ono świadczeniu otrzymywanemu przez żołnierzy zawodowych pod względem wysokości stawek i ich zróżnicowania.

Jak można przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Policjantów: „Po zrealizowaniu przyszłorocznej podwyżki stawek, od 1 stycznia 2025 roku najniższa z nich wyniesie 630 zł, a najwyższa 1800 zł. MSWiA chce jednak, by wdrożenie tego świadczenia odbyło się w trzech etapach: 2025 r. – do 40 proc., 2026 r. – do 75 proc., 2027 – do 100 proc. Środki finansowe na podniesienie policyjnych uposażeń mają się znaleźć w budżecie MSWiA”.

Wyższe świadczenie mieszkaniowe dla policjantów w 2025 roku zapowiedział również minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak w rozmowie z mediami w czasie promocji oficerskiej w Akademii Policji w Szczytnie, która odbyła się 18 listopada. Podkreślił, że obecne niskie dodatki mieszkaniowe dla funkcjonariuszy stanowią jeden z głównych powodów ich odejść z służby. Jednocześnie potwierdził, że ministerstwo chce, aby świadczenie mieszkaniowe dla policjantów było równe temu, które otrzymują żołnierze.

Świadczenie mieszkaniowe dla policjantów w 2025 roku: Tego żąda NSZZ Policjantów

19 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów poprzedzone posiedzeniem Prezydium Zarządu Głównego. W jego trakcie oceniono propozycję MSWiA dotyczącą m.in. świadczenia mieszkaniowego dla policjantów w 2025 roku.