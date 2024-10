Dopłaty do wynajmu mieszkania są realizowane w ramach programu PFRON „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.

Dopłaty PFRON do wynajmu mieszkania. Kto może korzystać z programu?

Projekt „Mieszkanie dla absolwenta” stworzono z myślą o młodych, pełnoletnich osobach z niepełnosprawnościami, planujących samodzielne życie. Świadczenie finansowe uzyskane w ramach programu ma pomóc w rozpoczęciu i utrzymaniu aktywności zawodowej. Pomoc można uzyskać na czas przeprowadzki, poszukiwania pracy i usamodzielnienia po ukończeniu określonego etapu edukacji. Wysokość dopłat zależy od lokalizacji wynajmowanego mieszkania i dodatkowych warunków. Na wyższe dofinansowanie mogą liczyć absolwenci poruszający się za pomocą wózka inwalidzkiego.

Pomoc PFRON dla niepełnosprawnego absolwenta. Jakie warunki należy spełnić?

Program „Mieszkanie dla absolwenta” jest przeznaczony dla pełnoletnich absolwentów szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub wyższej, które ukończono w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Z dofinansowania mogą również korzystać osoby niepełnosprawne, które nie są absolwentami, ale które opuszczają rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Kolejny, kluczowy warunek dotyczy posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (liczy się również orzeczenie równoważne) lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku schorzeń narządu słuchu. Jak przypomina PFRON, wnioskodawca musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie być właścicielem mieszkania (ani nie mieć spółdzielczego prawa do lokalu). Ostatni warunek to podjęcie zatrudnienia lub aktywne poszukiwanie pracy.

Dofinansowanie PFRON do wynajmu. Cztery „taryfy” dopłat

PFRON opublikował kwoty dofinansowania do wynajmu 3 października 2024. Podane wartości to kwoty zaokrąglone, obowiązujące za IV kwartał 2024 do dn. 31.12.2024. W ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” dostępne są dwa poziomy dofinansowania – dla osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego i dla pozostałych beneficjentów. Oddzielne taryfy obowiązują dla wynajmu w miastach wojewódzkich i na terenie sąsiadujących gmin.