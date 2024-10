Renta socjalna

Rentę socjalną może otrzymać pełnoletnia osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Ponadto naruszenie to musiało powstać przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia. Ponadto do renty socjalnej uprawnia naruszenie sprawności organizmu, które powstało w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Rentę socjalna wypłaca ZUS, który również wydaje w jej sprawie decyzję. Prawo do renty socjalnej może być przyznane na stałe, jeśli w przypadku danej osoby występuje trwała niezdolność do pracy. Może jednak również – w przypadku okresowej niezdolności do pracy – zostać przyznane na czas określony.

Szczegółowe informacje na temat renty socjalnej znaleźć można na stronie ZUS.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Rentę z tytułu niezdolności do pracy może otrzymać osoba uznana za całkowicie lub częściowo niezdolną – z powodu swojego stanu zdrowia – do wykonywania pracy zarobkowej. Za całkowicie niezdolną do pracy uznaje się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei za osobę częściowo niezdolną do pracy uznaje się taką, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi przez nią kwalifikacjami.

Szczegółowe informacje na temat renty z tytułu niezdolności do pracy znaleźć można na stronie ZUS.