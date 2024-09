Seniorom przysługuje pakiet określonych zniżek i ulg ustawowych, w tym ulga na bilety transportu publicznego. Specjalną ofertę dla seniorów wybierających się w podróż pociągiem przygotowały Polskie Koleje Państwowe. Jak podają media, z zakupem biletu wiąże się jednak pewne wyzwanie.

Bilety PKP dla seniorów: Uwaga, te ulgi łatwo pomylić

Temat „problematycznych” ulg na bilety PKP dla seniorów powraca w mediach regularnie. Kwestię – nie zawsze oczywistego – wyboru zniżki omawiano m.in. na portalach podróżniczych jeszcze przed wakacjami. Ostatnio temat przypomniała Gazeta.pl. Portal alarmuje o pułapce, w którą mogą wpaść seniorzy wykupujący bilet na PKP Intercity. Aktualnie przy zakupie biletu na pociąg PKP można skorzystać z oferty „Bilet Seniora”. Osoby uprawnione do skorzystania z oferty mogą kupić bilet ze zniżką 30 proc. Zniżka przysługuje na bilety krajowe PKP Intercity w 1. i w 2. klasie. O przyznaniu zniżki decyduje kryterium wieku – pasażer musi mieć co najmniej 60 lat. Podczas kupowania biletu przez Internet po wybraniu trasy i godziny przejazdu należy wskazać liczbę pasażerów, którym przysługują taryfy ulgowe. Następny krok to wybór ulgi lub zniżki. Na drugim miejscu w spisie dostępnych ulg umieszczono – przysługującą wszystkim 60-latkom (i osobom starszym) – ofertę „Bilet Seniora”. Na kolejnej pozycji znalazła się wyższa, 37-procentowa ulga przysługująca wyłącznie emerytom i rencistom.

Jak alarmują media, w przypadku seniorów ewentualna pomyłka przy wyborze ulgi może poskutkować mandatem w wysokości nawet 600 zł. Jest to opłata dodatkowa, nakładana przez PKP za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata zostaje obniżona do 120 zł, o ile zostanie uiszczona jeszcze w trakcie przejazdu.

Bilety PKP. Komu przysługuje ulga 37 proc.?

Jak wyjaśnia PKP, zniżka 37 proc. na bilety jest ulgą ustawową przysługującą emerytom lub rencistom. W tym wypadku nie obowiązuje zatem – jak w przypadku Biletu Seniora – wyłącznie kryterium wieku. Pomylić można również zakres ulgi. Bilety Seniora da się zakupić na wszystkie przejazdy krajowe PKP Intercity. Z ulgi ustawowej 37 proc. można z kolei skorzystać tylko dwukrotnie w ciągu roku.