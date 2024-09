Świadczenie przysługuje rodzicom aktywnym zawodowo. Dotyczy to osób posiadających ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym także ubezpieczenie rolników, a także służb mundurowych oraz osób pobierających zasiłek macierzyński, chorobowy, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, wynagrodzenie i wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na podstawie Kodeksu pracy. O świadczenie mogą ubiegać się zarówno zatrudnieni na umowę o pracę, jak i na umowę zlecenie czy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Aby kwalifikować się do wypłaty trzeba wykazać przychody na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 4300 złotych. W przypadku osób wspólnie wychowujących dziecko podstawa wymiaru składek każdej z osób nie może być niższa niż 50 proc. tej kwoty.

Aktywnie w żłobku. Warunki wypłaty świadczenia

Świadczenie „aktywnie w żłobku” będzie przysługiwało na opłacenie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Zastąpi ono dotychczasowe dofinansowanie do żłobka. Wyniesie maksymalnie 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 1900 zł miesięcznie. Kwota wypłaty nie będzie jednak wyższa niż wysokość opłaty za pobyt dziecka. Nie obejmuje też kosztów wyżywienia. Wniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego. Świadczenie będzie przekazywane bezpośrednio na konto placówki lub opiekuna.

Aktywnie w domu. Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie „aktywnie w domu” będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia i wyniesie 500 zł miesięcznie. Mogą się o nie ubiegać rodzice, którzy nie kwalifikują się do żadnej z dwóch pozostałych opcji programu – „aktywni rodzice w pracy” lub „aktywnie w żłobku”.

Od 1 października 2024 roku świadczenie to zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy. Nie przysługuje ono, gdy został on już pobrany w łącznej kwocie 12 tys. zł, nawet jeżeli dziecko nie skończyło jeszcze 3 lat. Jeśli jednak osoby, które mają przyznany RKO i pobierają z tego tytułu po 1000 zł miesięcznie, mogą nadal go otrzymywać do wyczerpania jego maksymalnej kwoty.