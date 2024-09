Jednym z dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych jest dodatek dla sierot zupełnych. Przysługuje on określonej grupie rencistów i wymaga złożenia wniosku do ZUS.

Dodatek dla sierot zupełnych. Kto może otrzymać świadczenie?

Dodatek dla sierot zupełnych to świadczenie przysługujące osobom pobierającym rentę rodzinną, które nie posiadają obojga rodziców. Mogą go również otrzymać uprawnieni do renty po zmarłej matce, których ojciec jest nieznany.

ZUS wypłaca dodatek każdej sierocie zupełnej, bez względu na to, ile osób jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej. Dodatek przysługuje również uprawnionym do renty z KRUS.



Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej?

Podobnie jak świadczenie podstawowe, dodatek dla sieroty zupełnej podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. świadczenie przyznawane jest w wysokości 620,36 złotych. Dodatek wypłacany jest co miesiąc wraz z rentą rodzinną.