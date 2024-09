Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny należy spełnić kryterium wieku. Emeryci i renciści mogą ubiegać się o to świadczenie wcześniej, zależy to jednak od ich stanu zdrowia i wymaga złożenia wniosku.



Reklama

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury. Komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które przysługuje emerytom i rencistom. Aby otrzymać go z urzędu wystarczy osiągnąć wymagany wiek. ZUS przyznaje go bez konieczności składania wniosku osobom, które ukończyły 75 lat.



Wcześniej o dodatek pielęgnacyjny mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy spełnią określone warunki. Świadczenie przyznawane jest osobom poniżej 75. roku życia, jeśli są one całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Na tych samych zasadach dodatek do emerytury przyznawany jest osobom pobierającym emeryturę lub rentę z KRUS.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek podlega corocznej waloryzacji. Wzrasta od miesiąca, w którym waloryzowana jest emerytura lub renta. Od 1 marca 2024 r. świadczenie przyznawane jest w wysokości 330,07 złotych.