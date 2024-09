Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Renta wdowia. Pominięci zapowiadają skargę do Trybunału w Strasburgu Część obywateli czuje się pokrzywdzonych kryteriami dostępu do nowej renty wdowiej. - Wysyłamy skargi do Komisji Europejskiej o naruszenie Karty Praw Podstawowych, będziemy kierować wnioski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - mówi informatorka "Faktu".

Zmiany w dodatku emerytalnym dla sołtysów od września 2024 roku

W związku z tym, że według danych z 2023 roku 1208 wniosków o przyznanie świadczenia finansowego dla sołtysów zostało odrzuconych w związku z pełnieniem funkcji przez dwie kadencje, jednak w czasie krótszym niż 8 lat, a także 1246 wniosków – gdyż sołtys pełnił swoją funkcję tylko na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym, postanowiono, że konieczne jest wprowadzenie zmian.

Nowe przepisy przygotował Senat w kwietniu tego roku. Następnie trafiły one do Sejmu. Dzisiaj Ustawa z dnia 24 lipca 2024 roku o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oczekuje na wejście w życie. Ma to nastąpić 16 września 2024 roku.

Nowe warunki przyznawania świadczenia dla sołtysów

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zmienia brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 1. Skraca liczbę lat pełnienia funkcji sołtysa z 8 na 7. Wiąże się to między innymi z tym, że w wielu przypadkach do osiągnięcia 8 lat brakowało kilku dni i nie było to zależne od osoby pełniącej tę funkcję.

Uchylono także ust. 3, który brzmiał: „Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym”. Dzięki temu uzyskanie dodatku emerytalnego dla sołtysów stanie się możliwe również dla osób, które pełniły tę funkcję przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 27 maja 1990 roku.

Gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwi dla sołectwa pełnienia funkcji przez wnioskodawcę nie mogą potwierdzić okresu jej pełnienia, konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem o przyznanie dodatku emerytalnego oświadczenia o spełnianiu wymogu co najmniej 7 lat obejmowania stanowiska sołtysa. Musi być ono potwierdzone pisemnymi oświadczeniami co najmniej 3 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie pełnienia funkcji przez wnioskodawcę. W obowiązującej ustawie jest to 5 osób.