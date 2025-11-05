Z tego artykułu dowiesz się: Jakie propozycje w sprawie waloryzacji emerytur przedstawia prezydent Karol Nawrocki?

Na czym polega mechanizm waloryzacji świadczeń emerytalnych w Polsce?

Jakie znaczenie może mieć zmiana mechanizmu waloryzacji dla zachęt do dłuższej aktywności zawodowej?

Dlaczego eksperci, tacy jak Łukasz Kozłowski, wyrażają sceptycyzm wobec proponowanego mechanizmu waloryzacji?

Podczas spotkania z seniorami w Sochaczewie prezydent Karol Nawrocki przedstawił projekt inicjatywy ustawodawczej „Godna emerytura”.

Co proponuje prezydent w sprawie waloryzacji emerytur?

Zakłada on wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. Także 13. i 14. emerytura wzrośnie o 150 zł i ich podwyżki na takim poziomie będą gwarantowane ustawą. Dzięki propozycji minimalna emerytura w 2026 r. ma wynieść ponad 2000 zł i będzie co najmniej na poziomie ok. 2030 zł.

Co więcej, proponowany w prezydenckim projekcie mechanizm przewiduje coroczną waloryzację minimalnej kwoty podwyżki (w 2026 r.) o wskaźnik waloryzacji. Rząd będzie też zobowiązany do cyklicznego przeglądu tego wskaźnika co trzy lata, tak żeby na podstawie wzrostu kosztów życia dostosować kwotę minimalnej waloryzacji świadczenia.

– Proponuję podchodzenie do waloryzacji w sposób procentowy i kwotowy. To jest głównie głos w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury poniżej 3 tysięcy zł – mówił prezydent podczas spotkania z seniorami.