W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki przedstawił projekt inicjatywy ustawodawczej „Godna emerytura”.
Foto: PAP/Piotr Nowak
Podczas spotkania z seniorami w Sochaczewie prezydent Karol Nawrocki przedstawił projekt inicjatywy ustawodawczej „Godna emerytura”.
Zakłada on wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. Także 13. i 14. emerytura wzrośnie o 150 zł i ich podwyżki na takim poziomie będą gwarantowane ustawą. Dzięki propozycji minimalna emerytura w 2026 r. ma wynieść ponad 2000 zł i będzie co najmniej na poziomie ok. 2030 zł.
Co więcej, proponowany w prezydenckim projekcie mechanizm przewiduje coroczną waloryzację minimalnej kwoty podwyżki (w 2026 r.) o wskaźnik waloryzacji. Rząd będzie też zobowiązany do cyklicznego przeglądu tego wskaźnika co trzy lata, tak żeby na podstawie wzrostu kosztów życia dostosować kwotę minimalnej waloryzacji świadczenia.
– Proponuję podchodzenie do waloryzacji w sposób procentowy i kwotowy. To jest głównie głos w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury poniżej 3 tysięcy zł – mówił prezydent podczas spotkania z seniorami.
Przypomnijmy, że waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest co roku w marcu. Jej zadaniem jest zachowanie ich realnej wartości w stosunku do wzrostu cen towarów i usług. Kluczową sprawą jest procentowy wskaźnik waloryzacji. To przez niego mnożona jest kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru (w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację). Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Zgodnie z prognozami rządu w 2026 r. wskaźnik waloryzacji może wynieść 4,9. Oznaczałoby to, że najniższa emerytura od marca wyniosłaby 1970,97 zł brutto. Wzrosłaby zatem o 92,06 zł. W 2025 r. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 5,5 proc.
Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich ocenia ten pomysł z rezerwą.
– Ta propozycja zmierza do utrwalenia tego, co praktykowano okazjonalnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Mam na myśli waloryzację kwotowo-procentową. Była ona odpowiedzią na zakwestionowanie przez Trybunał Konstytucyjny samej podwyżki kwotowej – tłumaczy.
Jak wskazuje, taka praktyka jest ukierunkowana na szybsze podnoszenie najniższych świadczeń, a wolniejsze tych wysokich.
– Takie rozwiązanie jest niespójne systemowo. Przeczy zasadzie, zgodnie z którą wysokość emerytury jest zależna od kwoty wpłaconych składek w okresie aktywności zawodowej. Jest to bardzo ważny element konstrukcji systemu emerytalnego, ponieważ on zachęca do tego, żeby podejmować jak najdłużej legalne zatrudnienie w oparciu o formy prawne, które wiążą się z podleganiem w pełni ubezpieczeniom społecznym – mówi.
Zdaniem eksperta, waloryzacja kwotowo-procentowa de facto podważa funkcjonowanie tego mechanizmu.
– Dajemy tym samym sygnał, że nawet, jeżeli ktoś odłoży mniej składek w systemie, to państwo wkroczy do gry i będzie kształtować jego emeryturę tak, jak gdyby zgromadził ich więcej. I mówimy tutaj nie tylko o osobach, które wpłaciły do systemu mniej przez niskie zarobki. To są też ludzie, którzy wybierali np. pracę na czarno – dodaje.
W ocenie Łukasza Kozłowskiego, taki mechanizm będzie utrudniać też inne działania polityki państwa, np. zachęcające do dłuższej aktywności zawodowej.
– Takie zmiany kształtują przekonanie, że wysokość emerytury w coraz mniejszym stopniu będzie zależeć od tego, m.in. jak długo pracujemy. W taki sposób trudno będzie przekonywać do wydłużania aktywności zawodowej – dodaje.
– 1878,91 zł najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna;
– 1409,18 zł najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
– 348,22 zł dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki;
– 6589,67 zł świadczenie honorowe dla stulatków;
– 654,48 zł dodatek dla sieroty zupełnej;
– 522,34 zł dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji;
– 2552,39 zł kwota graniczna, której przekroczenie odbiera całkowicie prawo do świadczenia uzupełniającego
