Podczas spotkania z seniorami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie, Karol Nawrocki podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, który zakłada wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. Jeśli projekt ustawy zaakceptuje Parlament, to w 2026 r. o taką kwotę wzrosłyby również 13. i 14. emerytura, a ich podwyżki na takim poziomie mają być gwarantowane ustawą. Jak wskazano w komunikacie, dzięki projektowi minimalna emerytura w 2026 r. będzie wynosiła co najmniej ok. 2030 zł.

Co więcej, proponowany w prezydenckim projekcie mechanizm przewiduje coroczną waloryzację minimalnej kwoty podwyżki (w 2026 roku będzie to 150 zł) o wskaźnik waloryzacji. Rząd będzie też zobowiązany do cyklicznego przeglądu tego wskaźnika co trzy lata, tak żeby na podstawie wzrostu kosztów życia dostosować kwotę minimalnej waloryzacji świadczenia.

– Proponuję podchodzenie do waloryzacji i w sposób procentowy, i kwotowy – powiedział prezydent Karol Nawrocki. Jak zaznaczył, jest to głównie głos w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury poniżej 3 tysięcy złotych. – Polska w XXI wieku zasługuje na to, żeby najniższa emerytura wynosiła chociaż 2 tysiące zł i ten projekt na taką drogę nas wprowadza – wskazał prezydent.

Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku. Co proponuje rząd?

Przypomnijmy, iż emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji w marcu. Opiera się ona na średniorocznym wskaźniku inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok. Jak informowaliśmy na łamach rp.pl, rząd zdecydował, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2026 roku zostanie zwiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac. Jest to ustawowe minimum, które obowiązywało również w tym roku. Rząd nie przychylił się tym samym do postulatów związków zawodowych, które proponowały, by wskaźnik ten był zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2025.