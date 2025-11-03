Aktualizacja: 03.11.2025 17:46 Publikacja: 03.11.2025 13:08
Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z seniorami w Sochaczewie
Foto: PAP/Piotr Nowak
Podczas spotkania z seniorami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie, Karol Nawrocki podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, który zakłada wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. Jeśli projekt ustawy zaakceptuje Parlament, to w 2026 r. o taką kwotę wzrosłyby również 13. i 14. emerytura, a ich podwyżki na takim poziomie mają być gwarantowane ustawą. Jak wskazano w komunikacie, dzięki projektowi minimalna emerytura w 2026 r. będzie wynosiła co najmniej ok. 2030 zł.
Co więcej, proponowany w prezydenckim projekcie mechanizm przewiduje coroczną waloryzację minimalnej kwoty podwyżki (w 2026 roku będzie to 150 zł) o wskaźnik waloryzacji. Rząd będzie też zobowiązany do cyklicznego przeglądu tego wskaźnika co trzy lata, tak żeby na podstawie wzrostu kosztów życia dostosować kwotę minimalnej waloryzacji świadczenia.
– Proponuję podchodzenie do waloryzacji i w sposób procentowy, i kwotowy – powiedział prezydent Karol Nawrocki. Jak zaznaczył, jest to głównie głos w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury poniżej 3 tysięcy złotych. – Polska w XXI wieku zasługuje na to, żeby najniższa emerytura wynosiła chociaż 2 tysiące zł i ten projekt na taką drogę nas wprowadza – wskazał prezydent.
Przypomnijmy, iż emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji w marcu. Opiera się ona na średniorocznym wskaźniku inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok. Jak informowaliśmy na łamach rp.pl, rząd zdecydował, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2026 roku zostanie zwiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac. Jest to ustawowe minimum, które obowiązywało również w tym roku. Rząd nie przychylił się tym samym do postulatów związków zawodowych, które proponowały, by wskaźnik ten był zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2025.
Zgodnie z prognozami rządu w 2026 rok wskaźnik waloryzacji może być niższy i wynieść 4,9 proc. Oznaczałoby to, że najniższa emerytura od marca wyniesie 1970,98 zł brutto, wzrośnie zatem o 92,07 zł. Emeryci otrzymujący obecnie świadczenie w wysokości 2500 zł brutto w przyszłym roku mogliby liczyć na podwyżkę o 122,50 zł do kwoty 2622,50. Natomiast obecna emerytura w wysokości 3000 zł wzrosłaby do 3147 zł brutto.
W 2025 roku świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 5,5 proc.
