Wieżowce w Rzeszowie
Podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury udało się wreszcie, po miesiącach dyskusji, uzgodnić kompromis, poparty przez koalicję, opozycję i spółdzielców. Zgodnie z nim pełnomocnikiem będzie mógł być tylko inny członek tej samej spółdzielni lub osoba bliska, tj. zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona. Z tego katalogu wypadła osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu z członkiem spółdzielni. Przeciwni możliwości udzielania pełnomocnictw takim osobom, byli uczestniczący w pracach komisji i posłowie koalicyjni z Polski 2050, i opozycyjni z PiS, ale także sami spółdzielcy. Jako argument za wykluczeniem tak definiowanej osoby bliskiej wskazywano na brak możliwości weryfikacji faktycznego wspólnego pożycia.
– Z tego powodu może nadal dochodzić do nieprawidłowości, którym chcieliśmy zapobiec, występując do rządu, jako zespół do spraw spółdzielczości mieszkaniowej. Cieszy nas, że ministerstwo wsłuchało się w apele spółdzielców, którym przede wszystkim zależało na tym, by mogli udzielać pełnomocnictwa swoim sąsiadom, którzy lepiej niż rodzina są zorientowani w sprawach spółdzielni i zainteresowani podejmowaniem na walnych zgromadzeniach korzystnych dla spółdzielni decyzji – mówił na posiedzeniu komisji poseł Kamil Wnuk (Polska 2050), przewodniczący zespołu ds. spółdzielczości mieszkaniowej.
Celem nowelizacji jest ukrócenie procedury kupowania, wyłudzania czy fałszowania pełnomocnictw przez osoby, które w ten sposób zapewniają sobie większość na walnych zgromadzeniach, po to, by przeforsować podjęcie
korzystnych dla siebie decyzji czy wprowadzić swoich ludzi do władz spółdzielni. Zbudowanie większości ułatwia im niska frekwencja podczas walnych. A kto rządzi spółdzielnią, ten decyduje o jej majątku, także o sprzedaży lokali czy gruntów, wyborze wykonawców robót czy ubezpieczyciela. Takie grupy nie przejmują spółdzielni, by podejmować decyzje czy wybierać oferty najkorzystniejsze dla spółdzielni, tylko dla nich samych.
– Dlatego trzeba wykluczyć możliwość udzielania pełnomocnictw osobom bliskim, pozostającym we faktycznym
wspólnym pożyciu. Procedowane przepisy przewidują, że oświadczenie o tym wspólnym pożyciu będzie składała tylko osoba pełnomocnika. Członek spółdzielni nie będzie oświadczał o tym wspólnym pożyciu tylko pełnomocnik. Może on nawet z rumieńcami na policzkach oświadczyć, że jest w związku jednopłciowym i tak naprawdę spółdzielnia nie będzie mogła w żaden sposób zweryfikować prawdziwości tego oświadczenia. Te oszustwa i podstępy będą mogły być dalej kontynuowane – przekonywał podczas posiedzenia sejmowej komisji poseł Piotr Uściński (PiS). Ostatecznie te argumenty zwyciężyły i posłowie zdecydowali o usunięciu z projektu możliwości ustanawiania pełnomocnikiem osoby, która nie jest członkiem rodziny, ale pozostaje we faktycznym wspólnym pożyciu z członkiem spółdzielni.
Poseł Uściński zwrócił też uwagę, że skoro intencją projektodawcy jest ograniczenie pełnomocnictw, to nie powinno się umożliwiać ich udzielania adwokatom i radcom. Ci bowiem rozliczają się ze swoimi mocodawcami za przepracowane godziny.
– Mogą przedłużać w nieskończoność posiedzenia walnego zgromadzenia i utrudniać sprawne procedowanie. Wobec tego, jeśli już ograniczamy, to należałoby również adwokatów i radców prawnych nie dopuszczać, jako pełnomocników, pozostawiając osoby bliskie oraz sąsiadów, czyli członków tej samej spółdzielni – dodał poseł Uściński, który zgłosił stosowną poprawkę do projektu ustawy.
– Jestem w stanie poprzeć takie ograniczenie, bo wszelkie ograniczenia udzielania pełnomocnictw uważam za dobre. Najlepiej byłoby, gdyby członkowie spółdzielni osobiście brali udział w walnych zgromadzeniach, na których zapadają najważniejsze dla spółdzielni decyzje. Ponieważ jednak są sytuacje, że ktoś z powodów zawodowych czy zdrowotnych
nie może wziąć w nich udziału, więc ograniczoną możliwość udzielania pełnomocnictw musimy dopuścić – odpowiedział wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
Minister Lewandowski, a w ślad za nim większość posłów, nie poparli jednak kolejnej zgłoszonej poprawki.
Chodziło o wykreślenie z projektu przepisu, który wyklucza udział pełnomocników w wyborach do rad nadzorczych i, jeśli tak stanowi statut, zarządów spółdzielni. Zgodnie z projektem w tych wyborach prawo głosu będzie przysługiwało wyłącznie samym spółdzielcom.
– Czyli teraz mąż nie będzie mógł udzielić żonie, która nie jest członkiem spółdzielni, pełnomocnictwa przy wyborach do rady nadzorczej. To nie ma sensu i jest nielogiczne, sygnalizowałem to podczas komisji sejmowej, ale Ministerstwo nie chciało słuchać – mówi dr Piotr Pałka, prof. SANS, reprezentujący spółdzielnie mieszkaniowe.
– Nie przesadzajmy, że ludzie tylko przebierają nogami, żeby uczestniczyć w walnych zgromadzeniach i jak nie mają takiej możliwości, to jest to dla nich wielki problem. To mają być zgromadzenia spółdzielców, a nie pełnomocników. Tym bardziej te najważniejsze, na których wybiera się władze spółdzielni. Chcemy skończyć z patologiami na walnych zgromadzeniach spółdzielni i ta ustawa jest kluczowa dla wzmocnienia demokratyzacji spółdzielczej – odpowiada minister Lewandowski.
Etap legislacyjny: projekt po pierwszym czytaniu
