„Tonący brzydko się chwyta” – pewnie by powtórzył Antoni Słonimski, gdyby dożył 2025 r. i dowiedział się o złożonej do prezydenta Nawrockiego petycji, która rozgrzała internet do czerwoności. Autor petycji, któremu zabrakło odwagi, by zgodzić się na ujawnienie nazwiska, proponuje, by skądinąd słuszne równanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn zacząć od podniesienia go… bezdzietnym kobietom. Rozumiem, że to ma być kara za niepowstrzymanie katastrofy demograficznej.

Dzieci mniej niż umarłych, Polska tonie pod ciężarem demografii

Owszem, toniemy – od stycznia do grudnia ubyło nas w Polsce 158 tys. Urodzeń jest coraz mniej (181 tys., 11 tys. mniej r/r), dużo mniej niż zgonów (303 tys., o 1 tys. więcej r/r). Najwyraźniej więc – jak przy każdej polskiej katastrofie – przyszedł czas na szukanie winnych.

Tu zastrzegam: zrównanie wieku emerytalnego dla obu płci 65/65 uważam za racjonalne, ale „wyróżnianie” w ten sposób tylko bezdzietnych kobiet to kuriozalna dyskryminacja. Tymczasem tysiące mniej lub bardziej anonimowych kont w społecznościówkach ochoczo rzuciły się do stawiania ich pod pręgierzem, zapominając, że skoro do tanga trzeba dwojga, to do prokreacji – tym bardziej.