Żukowska: Równość - tak, ale Lewica jest przeciw równemu wiekowi emerytalnemu kobiet i mężczyzn

Czy w nowym rządzie będzie resort ds. równości czy stanowisko pełnomocnika ds. równości? - My walczymy o to, żeby to był resort, żeby to była instytucja, która ma biuro, która potrafi przygotowywać projekty ustaw i myślę, że tak się stanie - odparła Anna Maria Żukowska.

Czytaj więcej Polityka Paweł Kukiz: Pamiętam rządy Tuska, zagłosuję za rządem Morawieckiego Lider Kukiz'15 zadeklarował, że zagłosuje za wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Paweł Kukiz zaznaczył, że zastanowi się nad poparciem Donalda Tuska, o ile ten w exposé nawiąże do "zmian podstaw ustrojowych tego postkomunistycznego państwa".

Posłanka Nowej Lewicy nie zgodziła się z sugestią, że objęcie przez kobiety stanowisk ministrów bez teki to zabieg PR-owski, żeby więcej kobiet było w rządzie. - Nie, absolutnie. To będą ministerstwa, to będą osoby w randze sekretarza stanu, ministra - powiedziała. Na pytanie, czy będzie ministerstwo, czy departament w obrębie ministerstwa, Żukowska odparła "nie, nie, nie". - To będzie w randze ministra, osoby, które będą brały udział w posiedzeniu rządu, będą mogły wpływać na polityki przyszłego rządu koalicyjnego - podkreśliła.

Równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn? Lewica przeciw

Anna Maria Żukowska została zapytana, czy Ministerstwo Równości zadba o wyrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Średnia długość życia w Polsce to 81,1 lat dla kobiet i 73,4 dla mężczyzn. Oznacza to, że statystycznie kobieta jest w Polsce na emeryturze 21,1 lat, mężczyzna - 8,4, o prawie 13 lat krócej.

- Odpowiadam: o tym będzie decydowała wspólnie z premierem przyszła minister pracy i polityki społecznej - oświadczyła posłanka, odpowiadając na pytanie.