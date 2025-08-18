Aktualizacja: 18.08.2025 16:12 Publikacja: 18.08.2025 16:10
Ppłk Maciej Korowaj były oficer Służby Wywiadu Wojskowego
Foto: Archiwum prywatne
Przede wszystkim chce przerzucić presję wynegocjowania tego pokoju na stronę zachodnią, czyli Unię Europejską i USA. Chce odwrócić sytuację, w której się znajduje. Jego środowisko coraz bardziej jest zmęczone wojną. To widać. Następują przetasowania kadrowe, wiele osób z otoczenia Putina wypada – wprost i w przenośni. Drugą sprawą jest to, że sytuacja militarna Rosji tak naprawdę jest o wiele trudniejsza, niż wielu się wydaje. Rosjanie osiągają swoje sukcesy na Ukrainie tylko dzięki słabości samych Ukraińców. Czyli armia rosyjska jest tak silna, jak słaba jest armia ukraińska. Wyczerpanie Ukraińców jest faktem, ale to nie oznacza, że Rosjanie są mocni.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1271 dniu wojny
Foto: PAP
Analizy ukraińskiego wywiadu wskazują, że następuje powolna degradacja rosyjskiej armii i całego państwa, którego efektem będzie utrata możliwości rywalizacji z Chinami, Stanami Zjednoczonymi czy z Europą. Zresztą mówią już o tym nawet rosyjscy eksperci. Sprawczość Putina w zasadzie ogranicza się do pokazania, że teraz to on przyjmuje inicjatywę, ale piłka jest po stronie Zachodu. W ten sposób kształtowany jest przekaz do własnego establishmentu. Putin chce pokazać, że choć sytuacja jest trudna, to i tak z nim będzie rozmawiać nawet prezydent Stanów Zjednoczonych. Jakby pokazuje: „Nie szukajcie innego lidera, bo i tak nic więcej nie uzyskacie”.
To taki trochę wirtualny powrót. Trzeba przypomnieć, jak się zachował Trump podczas tego spotkania. To, co wielu odebrało jako hołd dla Putina, tak naprawdę było pokazem siły wobec Putina, chociażby przelot samolotów czy zaproszenie do swojej „karety”, czyli pokazanie, że wszystko dzieje się według zasad Trumpa. Ale rozczarowanie tym spotkaniem wynika z tego, że przewidywano dłuższe rozmowy oraz lunch. Moim zdaniem po trzech godzinach rozmów Trump nie osiągnął swoich celów. Tym bardziej że jemu zależy, żeby Rosja była na tyle słaba, żeby ani nie zagrażała zarówno Europie, ani nie była też zbyt silnym sojusznikiem Chin.
Czytaj więcej
Im bardziej się zbliża zagrożenie ze strony Rosji, tym trudniej będzie przeprowadzić reformę dowo...
Moim zdaniem Trumpowi nie zależy na tym, żeby Rosja wygrała na swoich warunkach, ale aby pokój nastał na jego warunkach. Tyle że do tej pory tych warunków nie przyjęła ani Ukraina, ani Rosja. On liczy, że Europa zmusi Ukrainę do tego, żeby przystała na warunki pokojowe, widząc determinację Rosjan. Widzi, że może być problem z ugraniem jakichś ustępstw. Odnoszę wrażenie, że Trump nie ma mocy ani chęci do tego, żeby nacisnąć na Putina, chyba że od Europejczyków dostanie coś ekstra. Polityka „America First” moim zdaniem sprowadza się dzisiaj do utrzymania pozycji amerykańskiej w stosunku do Rosji i Europy.
Ppłk Maciej Korowaj
Absolutnie nie, bo to nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych. Przykładem jest chociażby wejście administracji Trumpa w relacje z Białorusią czy podpisanie w Waszyngtonie porozumień pokojowych pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią, a przecież ten region od dawna był domeną rosyjską. Trudno zatem zakładać, że Trump odda odpowiedzialność za bezpieczeństwo w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Uważam, że Stany Zjednoczone i Rosja nadal są konkurentami.
Zastanówmy się, jakie cele polityczne miał Putin przed 2020 r. Demilitaryzacja Ukrainy – nie udała się, zmiana władzy w Kijowie – nie udała się, zdobycie całego Donbasu jest w trakcie, ale idzie opornie, a wręcz degraduje możliwości „drugiej armii świata”. Niewstąpienie Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej, powiedzmy, że jest negocjowane. Putin mówi, aby Ukraina oddała cały Donbas i nie wchodziła do UE i NATO. Resztę uda się mu załatwić w drugiej odsłonie.
Co niepokoi Polaków? Raport Fundacji im. Stefana Batorego z kwietnia 2025 r.
Foto: Infografika PAP
Myślę jednak, że poważną płaszczyzną negocjacji będzie to, czy Europa zgodzi się na przekazanie Rosji tego regionu, czy będzie on traktowany jako obszar okupowany. Gra jest o to, czy gwarancją bezpieczeństwa będzie wejście Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej, a Europa razem ze Stanami Zjednoczonymi będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo Ukrainy. Wtedy Rosja będzie mieć gwarancję, że Ukraina nie będzie odbijała tych terytoriów militarnie, ale będzie to spór polityczny. Oczywiście Trump naciska na większy udział Europy w utrzymaniu spokoju, aby mógł się skupić na Pacyfiku.
Mnie się wydaje, że jest to rozsądna propozycja. Pytanie jest takie, czy Trump będzie miał odpowiednią siłę i wolę nacisku na Putina, żeby przyjął te warunki. Tutaj mam wątpliwości.
Prezydenci USA zasiadający w Białym Domu w czasie, gdy Władimir Putin rządzi Rosją
Foto: PAP
Dojrzewa do takiego kompromisu. Oczywiście nie mówi się o tym oficjalnie, bo to byłoby pokazanie słabości wobec Rosji i Ameryki. Ale gdy rozmawiam z ukraińskimi analitykami, to mówią tak: „Lepiej czasami amputować rękę po to, żeby przeżył cały organizm i mógł się rozwijać”. Rozwój cywilizacyjny Ukrainy zależy od decyzji, czy będzie trzymać się mocno kwestii terytorialnych. Dobrym przykładem jest Korea Południowa, która jest podzielona, ale po kilkudziesięciu latach stała się zaawansowanym technologicznie i gospodarczym państwem.
Maciej Korowaj
Podpułkownik rezerwy, były oficer Służby Wywiadu Wojskowego, ekspert Instytut Wschodniej Flanki
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przede wszystkim chce przerzucić presję wynegocjowania tego pokoju na stronę zachodnią, czyli Unię Europejską i USA. Chce odwrócić sytuację, w której się znajduje. Jego środowisko coraz bardziej jest zmęczone wojną. To widać. Następują przetasowania kadrowe, wiele osób z otoczenia Putina wypada – wprost i w przenośni. Drugą sprawą jest to, że sytuacja militarna Rosji tak naprawdę jest o wiele trudniejsza, niż wielu się wydaje. Rosjanie osiągają swoje sukcesy na Ukrainie tylko dzięki słabości samych Ukraińców. Czyli armia rosyjska jest tak silna, jak słaba jest armia ukraińska. Wyczerpanie Ukraińców jest faktem, ale to nie oznacza, że Rosjanie są mocni.
Nie wierzę w szybkie zakończenie wojny w Ukrainie – mówi przed spotkaniem na Alasce przywódców USA i Rosji gen....
Im bardziej się zbliża zagrożenie ze strony Rosji, tym trudniej będzie przeprowadzić reformę dowodzenia. Wszyscy...
Kolekcja ikon, którą szczyci się Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, powinna wrócić do zamku Czocha na Dolnym Ślą...
W 2027 r. Chiny i Rosja mogą razem ruszyć na wojnę, a wtedy w Polsce mają odbyć się wybory. Czy zatem rząd będzi...
Zbliżamy się do punktu krytycznego w wojnie w Ukrainie – mówi gen. broni rez. Dariusz Łukowski, szef Biura Bezpi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas