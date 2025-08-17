Aktualizacja: 17.08.2025 21:13 Publikacja: 17.08.2025 14:03
Władimir Putin podczas rozmów z Donaldem Trumpem miał przedstawić swoje żądania wobec Ukrainy
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
– Sądzę, że jesteśmy dość blisko porozumienia – powiedział Donald Trump, komentując w wywiadzie dla Fox News szansę na zakończenie trwającej od 2022 r. wojny na Ukrainie. – Ukraina musi się na nie zgodzić. Może powie „nie” – zastrzegł.
Amerykański prezydent komentował swoje pierwsze od lat spotkanie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, do którego doszło w piątek w Anchorage na Alasce. Choć na szczycie nie zapadły uzgodnienia dotyczące zawieszenia broni, to Trump przekonywał, że on i Putin rozmawiali o transferze ziemi oraz gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy i „w dużej mierze się zgodzili”.
W poniedziałek na rozmowy z Trumpem do Waszyngtonu przybyć ma prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, którego Trump podczas trwającej ponad godzinę sobotniej rozmowy telefonicznej poinformował o przebiegu swoich rozmów z Rosjanami. W spotkaniu w Anchorage Trumpowi towarzyszył jego specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz sekretarz stanu Marco Rubio, z kolei Putin prowadził rozmowy w towarzystwie swego doradcy Jurija Uszakowa oraz ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.
Podczas lotu z Anchorage do Waszyngtonu amerykański prezydent wziął udział w telekonferencji z europejskimi przywódcami (jednym z uczestników był prezydent Karol Nawrocki), w czasie której zreferował - jak informował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz - „swoje dotychczasowe ustalenia”.
Agencja Reutera podała, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, że zgodnie z propozycjami pokojowymi, omawianymi na Alasce, Rosja miałaby zrzec się niewielkiej części obszarów Ukrainy, które teraz okupuje, a w zamian otrzymać ukraińskie ziemie, których do tej pory nie udało jej się zająć. Informatorzy agencji zastrzegli sobie anonimowość oraz zaznaczyli, że ich wiedza na temat rozmów USA-Rosja opiera się głównie na dyskusjach między przywódcami Europy, USA i Ukrainy, i nie jest pełna. Reuters zauważył, iż nie jest jasne, czy propozycje Putina to wstęp do rozmów czy też ostateczna oferta, która nie podlega negocjacjom.
Władimir Putin żąda od Ukrainy ustępstw terytorialnych
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
Agencja Reutera zaznacza, że na pierwszy rzut oka rosyjska propozycja jest trudna do przyjęcia dla władz Ukrainy. Putin nie chce zawieszenia broni do momentu osiągnięcia całościowego porozumienia, co jest sprzeczne z jednym z głównych postulatów Kijowa. Dodatkowo, ukraińscy żołnierze mieliby się wycofać z obwodów ługańskiego i donieckiego w ich administracyjnych granicach w zamian za obietnicę zamrożenia linii frontu w obwodach zaporoskim i chersońskim. Wojska rosyjskie miałyby też opuścić swoje pozycje w obwodach sumskim i charkowskim na północy i północnym wschodzie Ukrainy.
Z danych ukraińskiego projektu zajmującego się białym wywiadem, Deep State, wynika, że Rosjanie zajęli w obwodach sumskim i charkowskim ok. 440 km2 (to mniej niż wynosi powierzchnia Warszawy). Znacznie więcej ziemi kontrolują w Donbasie - niemal cały obwód ługański i znaczną część obwodu donieckiego. Według Reutera, w rękach Ukraińców pozostaje obecnie 6600 km2 Donbasu (czyli niespełna 13 proc.).
Od wielu miesięcy zażarte walki toczą się m.in. w rejonie Pokrowska. Kilka dni temu rosyjskim żołnierzom udało się przeprowadzić skuteczny rajd w tym regionie, ale - według najnowszych doniesień - Ukraińcy ściągnęli doborowe posiłki i do przełamania nie doszło.
Wołodymyr Zełenski odrzucił już możliwość oddania Rosji Donbasu. Podkreślił, że rezygnacji z terytorium zabrania ukraińska konstytucja. Tymczasem Rosja we wrześniu 2022 r. ogłosiła aneksję czterech ukraińskich obwodów (ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego), choć do dziś żadnego z nich w pełni nie kontroluje.
Przed rozmowami z Ukrainą Moskwa stawia też warunek uznania przeprowadzonej w 2014 r. aneksji Krymu. Informatorzy agencji Reutera przekazali także, że Władimir Putin liczy również na zniesienie przynajmniej części sankcji, nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę. Nie wiadomo jednak, czy odnosi się to tylko do ograniczeń wprowadzonych przez Stany Zjednoczone, czy także do tych nałożonych przez kraje Europy.
Władimir Putin wyraził przy tym gotowość zaakceptowania otrzymania przez Ukrainę jakichś gwarancji bezpieczeństwa – ale żadne szczegóły w tym zakresie nie są znane. W mediach pojawiły się spekulacje, że może chodzić o gwarancje podobne do tych, jakie daje art. 5 NATO, ale poza Sojuszem Północnoatlantyckim.
Rosyjska ofensywa w Donbasie (stan na 13 sierpnia 2025 r.)
Foto: PAP
Dziękując za wsparcie ze strony państw nordyckich oraz nadbałtyckich Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych oświadczył w sobotę wieczorem, że Rosja odrzuca kolejne wezwania do zawieszenia broni i „nie zdecydowała jeszcze, kiedy przestanie zabijać”. „To komplikuje sytuację” - ocenił. Dodał, że jeśli tak trudno jest zmusić Rosję do wstrzymania ostrzału, to wiele wysiłku będzie wymagało skłonienie jej do pokojowego współistnienia ze swymi sąsiadami.
„Jednak wspólnie pracujemy na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Zaprzestanie zabijania jest kluczowym elementem zakończenia wojny” - dodał Zełenski.
W niedzielę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że na prośbę Zełenskiego weźmie udział „w spotkaniu z prezydentem Trumpem i innymi europejskimi przywódcami w Białym Domu”. Według najnowszych doniesień, obecni mają być także prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Włoch Giorgia Meloni, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak dotąd brak informacji, by w Waszyngtonie miał też być przedstawiciel Polski – prezydent Karol Nawrocki lub premier Donald Tusk.
Źródło: rp.pl / Reuters, CNN
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
