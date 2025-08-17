Podczas lotu z Anchorage do Waszyngtonu amerykański prezydent wziął udział w telekonferencji z europejskimi przywódcami (jednym z uczestników był prezydent Karol Nawrocki), w czasie której zreferował - jak informował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz - „swoje dotychczasowe ustalenia”.

Wojna na Ukrainie. Czego żąda Rosja? Nieoficjalne doniesienia o postulatach Władimira Putina

Agencja Reutera podała, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, że zgodnie z propozycjami pokojowymi, omawianymi na Alasce, Rosja miałaby zrzec się niewielkiej części obszarów Ukrainy, które teraz okupuje, a w zamian otrzymać ukraińskie ziemie, których do tej pory nie udało jej się zająć. Informatorzy agencji zastrzegli sobie anonimowość oraz zaznaczyli, że ich wiedza na temat rozmów USA-Rosja opiera się głównie na dyskusjach między przywódcami Europy, USA i Ukrainy, i nie jest pełna. Reuters zauważył, iż nie jest jasne, czy propozycje Putina to wstęp do rozmów czy też ostateczna oferta, która nie podlega negocjacjom.

Władimir Putin żąda od Ukrainy ustępstw terytorialnych Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Agencja Reutera zaznacza, że na pierwszy rzut oka rosyjska propozycja jest trudna do przyjęcia dla władz Ukrainy. Putin nie chce zawieszenia broni do momentu osiągnięcia całościowego porozumienia, co jest sprzeczne z jednym z głównych postulatów Kijowa. Dodatkowo, ukraińscy żołnierze mieliby się wycofać z obwodów ługańskiego i donieckiego w ich administracyjnych granicach w zamian za obietnicę zamrożenia linii frontu w obwodach zaporoskim i chersońskim. Wojska rosyjskie miałyby też opuścić swoje pozycje w obwodach sumskim i charkowskim na północy i północnym wschodzie Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski deklarował, że Ukraina nie odda ziemi okupantowi

Z danych ukraińskiego projektu zajmującego się białym wywiadem, Deep State, wynika, że Rosjanie zajęli w obwodach sumskim i charkowskim ok. 440 km2 (to mniej niż wynosi powierzchnia Warszawy). Znacznie więcej ziemi kontrolują w Donbasie - niemal cały obwód ługański i znaczną część obwodu donieckiego. Według Reutera, w rękach Ukraińców pozostaje obecnie 6600 km2 Donbasu (czyli niespełna 13 proc.).

Od wielu miesięcy zażarte walki toczą się m.in. w rejonie Pokrowska. Kilka dni temu rosyjskim żołnierzom udało się przeprowadzić skuteczny rajd w tym regionie, ale - według najnowszych doniesień - Ukraińcy ściągnęli doborowe posiłki i do przełamania nie doszło.