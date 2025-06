My mamy silne argumenty za utrzymaniem amerykańskich wojsk. Np. korzystne dla strony amerykańskiej umowy o współpracy wojskowej skrojone pod współczesne amerykańskie wymagania i zawarte za czasów pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. Kolejny argument to wydatki zbrojeniowe będące punktem odniesienia dla amerykańskich oczekiwań wobec pozostałych europejskich sojuszników. Ponadto z punktu widzenia operacyjnego nasz sprzęt jest w najwyższym stopniu interoperacyjny z platformami amerykańskimi. Mamy czołgi Abrams, kupujemy apache, HIMARS-y, samoloty F-35, mamy F-16 i system IBCS. Umożliwia to współdziałanie na polu walki w środowisku przyjaznym. Dodatkowo Amerykanie sygnalizują, że chcą zwiększyć obecność w naszym kraju, budując zdolności w zakresie zabezpieczenia swoich technologii wojskowych. Polska może odegrać w tym zakresie rolę swoistego hubu. Jeżeli dodamy do tego współpracę energetyczną, inwestycje w energetykę atomową, widać, że wiążą nas poważne interesy i ta obecność może być uzasadniona.

Czy możemy się obawiać ćwiczeń „Zapad-25”? Białoruś razem z Rosją tworzą pewien dylemat strategiczny nie tyle dla Polski, co Ukrainy.

Mamy świadomość, że Zapad kilka lat temu stanowił przygotowanie do rozpoczęcia fazy operacyjnej agresji w Ukrainie, natomiast obecnie raczej nie mamy do czynienia z tego rodzaju ryzykiem. Siły rosyjskie są rozciągnięte na linii frontu, mają głębokie problemy ze skutecznością działań, nie dysponują rezerwą, aby sobie pozwolić na równoległą koncentracje i ćwiczenia o znacznym rozmachu. Natomiast Rosjanie bez wątpienia są gotowi na demonstrację siły i wykorzystanie ćwiczeń w ramach wojny psychologicznej i informacyjnej.

Ale odpowiedzią z naszej strony będą ćwiczenia dywizyjne.

Z naszej strony tak. I to także będzie pewnego rodzaju manifestacja naszej gotowości i sygnał w ramach współpracy sojuszniczej. Do tego będzie to kolejna możliwość zwiększania naszych zdolności do współdziałania. Powinniśmy do ćwiczeń „Zapad” podejść na spokojnie, chociaż oczywiście trzeba dmuchać na zimne i je wnikliwie obserwować.

Zagrożeniem dla nas może być obecność, o ile jest, rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi? Ale też mocno eksploatowane propagandowo rozmieszczenie nośników pocisków balistycznych Oresznik?

Chociaż Łukaszenko deklarował, że na terenie Białorusi jest obecna broń jądrowa, nie mamy na to twardych dowodów. Natomiast wiemy, że są przygotowane elementy infrastrukturalne, platformy bojowe do przenoszenia takiej broni, odbywają się szkolenia z udziałem rosyjskich instruktorów. To samo dotyczy obwodu królewieckiego. Tu zaznaczę, że umieszczenie takich elementów blisko naszych granic z wojskowego punktu widzenia jest niecelowe, bo znajdują się one w zasięgu bardzo wielu klasycznych środków rażenia precyzyjnego. Jest to zatem raczej element szantażu politycznego i pewnej gry. My też tworzymy dylematy dla tamtej strony. Stąd nasze zainteresowanie pogłębieniem współpracy w ramach programu Nuclear sharing. Podobne elementy znajdują się w tle podpisanego z Francją traktatu o wzmocnionej współpracy.