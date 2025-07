Inicjatywę resortu cyfryzacji z zadowoleniem przyjmują izby i eksperci pracujący dla dostawców infrastruktury internetowej.

Eksperci: zmiany późno, ale potrzebne

– Zapowiadane przez Ministerstwo Cyfryzacji zmniejszenie obciążeń administracyjnych i biurokratycznych w procesie inwestycyjnym to kierunek, który PIIT popiera, czemu dawała wyraz w wielu swoich stanowiskach i dyskusjach z administracją – mówi Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Przypomina, że izby i organizacje wspólnie wypracowały listę postulatów dotyczących zmniejszenia barier inwestycyjnych. – Zaprezentowane zostały one także podczas działań deregulacyjnych w ramach projektu „SprawdzaMy” – mówi Dulka.

– Liczymy że znowelizowana megaustawa w sposób realny rozwiąże zgłaszane przez rynek telekomunikacyjny problemy związane z procesem inwestycyjnym, a samo działanie będzie miało wymiar kompleksowy i możliwie najszybszy. Ma to szczególnie istotne znaczenie w kontekście wyzwań związanych z rozbudową sieci telekomunikacyjnych (zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych) w Polsce. Zapewnienie komunikacji i dostępu do usług cyfrowych to nie tylko kwestia dostępu do sieci telekomunikacyjnej, ale też element odporności i bezpieczeństwa państwa, społeczeństwa i gospodarki, w tym element reagowania kryzysowego – komentuje szef PIIT.

Jakub Woźny, partner w Kancelarii Prawnej Media także uważa, że nowelizacja przepisów może mieć jeszcze znaczenie dla rynku, choć wprowadzana będzie pod koniec budowy sieci przewodowej, wspieranej ze środków unijnych.