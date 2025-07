Leavitt zwróciła uwagę na działania podjęte przez sekretarza stanu USA, Marco Rubio, których wynikiem było doprowadzenie do uspokojenia sytuacji w prowincji Suwajda i wycofanie syryjskich wojsk ze stolicy prowincji. Wcześniej Donald Trump łagodził sankcje wobec Syrii i zaczął odbudowywać relacje USA z nowymi władzami tego kraju, na czele których stoi p.o. prezydenta Ahmed asz-Szara, były przywódca sunnickiej dżihadystycznej organizacji Hajat Tahrir asz-Szam, która w grudniu 2024 roku doprowadziła do obalenia reżimu Baszara el-Asada w Syrii.

Rzeczniczka Białego Domu o sytuacji w Strefie Gazy; Dzięki Donaldowi Trumpowi pomoc jest w ogóle dystrybuowana

W kontekście sytuacji w Strefie Gazy Leavitt mówiła, że konflikt izraelsko-palestyński, jaki się tam rozgrywa „trwa za długo i stał się bardzo brutalny, zwłaszcza w ostatnich dniach”. To nawiązanie do doniesień o kolejnych izraelskich atakach na Palestyńczyków oczekujących na pomoc humanitarną. Od końca maja w Strefie Gazy, według informacji przekazywanych przez stronę palestyńską, ok. tysiąc osób zginęło w ostrzałach w czasie, gdy oczekiwali na dystrybucję pomocy humanitarnej. - Widzimy doniesienia o większej liczbie ofiar. (...) Prezydent chce, by zabijanie się skończyło – stwierdziła.

Prezydent chce pokoju i mówi o tym jasno Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu, o sytuacji w Strefie Gazy

Leavitt podkreślała też, że dzięki Trumpowi i USA do Strefy Gazy w ogóle trafia pomoc humanitarna. - Prezydent chce, by jej dystrybucja przebiegała pokojowo – podkreśliła.

- Odziedziczona przez prezydenta sytuacja jest bardzo trudna i skomplikowana, ze względu na słabość poprzedniej administracji. (...) Prezydent chce pokoju i mówi o tym jasno – podsumowała.