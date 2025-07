Semion Subbotin był działonowym w rosyjskich Strategicznych Wojskach Rakietowych i pełnił służbę w obwodzie iwanowskim, położonym w zachodniej części Rosji. Subbotin opuścił kraj we wrześniu 2024 roku z pomocą aktywistów z organizacji „Get Lost”, która sama określa się jako „ruch obywatelskiego oporu”, który pomaga Rosjanom uciekać z kraju przed mobilizacją lub prześladowaniami politycznymi.

51 491 Tylu osobom, od wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, organizacja Get Lost udzieliła pomocy psychologicznej, pomogła w znalezieniu azylu, przerzucie przez granicę lub udzieliła pomocy finansowej

25-letni dezerter z Rosji poprosił policję w Armenii o ochronę

W Armenii, do której zbiegł, Subbotin borykał się z problemami natury prawnej, ponieważ Rosja wydała za nim międzynarodowy list gończy po wszczęciu przeciwko 25-latkowi sprawy karnej w związku z dezercją. W czasie mobilizacji, wojny lub działań zbrojnych w Rosji za dezercję grozi od 5 do 15 lat więzienia. Przepisy dotyczące dezercji zostały w rosyjskim Kodeksie karnym zaostrzone we wrześniu 2022 roku, po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą.

Kiedy rosyjski dezerter dowiedział się, że do Armenii przybyły z Rosji osoby, które mają pojmać go i siłą zmusić do powrotu do Rosji lub wywierać na nim presję, by wrócił dobrowolnie, 25-latek zwrócił się o ochronę do ormiańskiej policji.