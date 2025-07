Dalszą eskalację konfliktu z władzami w Baku przewiduje też Jurij Podolaka, rosyjski propagandysta wojenny, którego kanał w Telegramie obserwuje ponad 3 mln ludzi. Niedwuznacznie przypominał o prowadzonych na Kaukazie przez armię carską kampaniach militarnych.

„Dzisiaj chanowie azerbejdżańscy znów uznali, że obecny układ na szachownicy im sprzyja (...). Powtórzę jeszcze raz: tak jak oni chcą, nie będzie. Będzie po naszemu” – napisał Podolaka. „Nasz MSZ musi w tej kwestii odejść na bok i przekazać karty w ręce MSW. A następnie, jeżeli będzie taka potrzeba – również resortowi obrony. To język, który, jak 220 czy 100 lat temu, obecni azerbejdżańscy chanowie zrozumieją” – stwierdził.

Konflikt Azerbejdżanu z Rosją? Ekspert PISM: warto się spodziewać eskalacji

Rosyjski MSZ na razie milczy. A tamtejsze MSW już w czerwcu rozpoczęło masowe zatrzymania przedstawicieli diaspory azerbejdżańskiej w Rosji (zginęło wówczas kilku Azerów), co doprowadziło do gwałtownego zaostrzenia relacji pomiędzy krajami. W odpowiedzi na to w Baku zatrzymano i oskarżono o szpiegostwo kilku Rosjan, w tym szefa i redaktora tamtejszej agencji Sputnik. Odwołano też wszystkie imprezy kulturalne, które mają jakikolwiek związek z Rosją.

– Azerbejdżan demonstruje, że jest podmiotowym państwem i nie pozwoli na to, by Moskwa narzucała mu swoje koncepcje i poszerzała swoje strefy wpływów. Rosja z kolei nie chce się dać wypchnąć z tego regionu. Pytanie, jakie granice będzie miało to napięcie. Na pewno warto się spodziewać eskalacji politycznej, ale też komplikacji natury gospodarczej. Przez Azerbejdżan przebiega ważny dla Rosji szlak handlowy z Iranu – „północ–południe” – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Wojtasiewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ds. Kaukazu Południowego.

Atakując Gruzję w 2008 roku, Rosja była pewna, że nikt nie przyjdzie Gruzinom z pomocą. W tym przypadku do militarnego konfliktu z Azerbejdżanem droga jest jednak daleka, bo spotkałoby się to z natychmiastową reakcją Turcji Wojciech Wojtasiewicz, analityk ds. Kaukazu Południowego w PISM.

– Atakując Gruzję w 2008 roku, Rosja była pewna, że nikt nie przyjdzie Gruzinom z pomocą. W tym przypadku do militarnego konfliktu z Azerbejdżanem droga jest jednak daleka, bo spotkałoby się to z natychmiastową reakcją Turcji – dodaje.