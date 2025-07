Wybory do Izby Radców okazały się porażką rządzącej krajem Partii Liberalno-Demokratycznej premiera Shigeru Ishiby i jej koalicyjnego partnera Komeito. Koalicja rządząca straciła większość w Izbie Radców, co sprawia, że jest jeszcze bardziej uzależniona w swoich działaniach od poparcia opozycji. W wyborach do izby niższej parlamentu z października 2024 roku Partia Liberalno-Demokratyczna zdobyła najwięcej mandatów, ale utraciła większość.

Przed wyborami do Izby Radców 29 proc. uczestników sondażu przeprowadzonego przez japońskiego nadawcę publicznego NHK wskazało, że największym powodem do zaniepokojenia jest dla nich spadająca liczba urodzeń w kraju oraz kwestia bezpieczeństwa socjalnego. 28 proc. Japończyków jest zaniepokojonych rosnącymi cenami ryżu, które wzrosły dwukrotnie w ciągu roku. Napływ imigrantów niepokoi 7 proc. badanych.

Japonia: Lider Sanseito przyznaje, że inspiruje się Donaldem Trumpem

– Krytykowano nas za bycie ugrupowaniem ksenofobicznym i dyskryminującym. Opinia publiczna zrozumiała, że media były w błędzie, a Sanseito miało rację – mówi dziś Kamiya.

Hasło Najpierw Japonia ma wyrażać chęć odbudowy dobrostanu Japończyków poprzez opór wobec globalizmu Sohei Kamiya, lider partii Sanseito

Kamiya to były menedżer supermarketu i nauczyciel angielskiego. Przed wyborami mówił agencji Reutera, że inspiruje się stylem uprawiania polityki przez Donalda Trumpa. Jego ugrupowanie porównuje się do niemieckiej AfD i brytyjskiej Reform UK Nigela Farage'a.

W przeszłości był krytykowany m.in. za krytykę polityki równouprawnienia płci, ponieważ, jak mówił, przez zachęcanie kobiet do aktywności zawodowej doprowadziła ona do tego, że w Japonii rodzi się mniej dzieci. W odpowiedzi na tę krytykę partia umieściła na listach wiele kandydatek – w tym m.in. piosenkarkę Sayę, która zdobyła mandat w Tokio.