Jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji obecnego parlamentu, najbliższe wybory parlamentarne odbędą się jesienią 2027 roku. W listopadzie tego roku, minie połowa kadencji Sejmu i Senatu, wyłonionych w wyborach z 15 października 2023 roku.

Napięcia w koalicji rządzącej po wyborach prezydenckich przegranych przez Rafała Trzaskowskiego

Po wyborach prezydenckich, przegranych przez kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, popieranego w II turze przez wszystkie partie tworzące rząd, w koalicji rządzącej doszło do napięć. Lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz wicemarszałek Senatu rekomendowany przez PSL Michał Kamiński spotkali się w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Wspomniany Kamiński, ale także marszałek senior Marek Sawicki z PSL sugerowali, że w rządzie powinno dojść do zmiany premiera. 23 lipca premier ma poinformować o rekonstrukcji rządu, w ramach której – według nieoficjalnych ustaleń „Faktów” TVN – Rada Ministrów ma zmniejszyć się o ok. 20 proc.

Sondaż CBOS, ocena rządu (3-13 lipca) Foto: PAP

Z ostatnich sondaży poparcia partyjnego wynika, że PSL i Polska 2050, które nie tworzą już koalicji pod nazwą Trzecia Droga, mogą mieć problem z przekroczeniem 5-procentowego progu wyborczego, a na większość w przyszłym Sejmie może liczyć koalicja PiS i Konfederacji. Z tych samych sondaży wynika jednak, że większość miałaby też koalicja KO i Konfederacji, której niedawno nie wykluczał Przemysław Wipler z Nowej Nadziei.

Sondaż: Rośnie liczba tych, którzy wierzą w przetrwanie rządu do 2027 roku i tych, którzy w to nie wierzą

W sondażu United Surveys Polaków pytano, czy ich zdaniem koalicja rządząca dotrwa do końca kadencji. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 10,3 proc. badanych. W sondażu przeprowadzonym w czerwcu, w którym respondentom zadano to samo pytanie, odsetek przekonanych, że koalicja rządząca dotrwa do 2027 roku, był wyższy i wynosił 15,5 proc.