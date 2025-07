W przeszłości rumuńską przestrzeń powietrzną naruszały rosyjskie drony

Celem nocnego ataku Rosji na Ukrainę był m.in. obwód iwanofrankiwski, który graniczy z Rumunią (na odcinku ok. 50 km). Według mera miasta Iwano-Frankiwska był to największy atak na to miasto od początku wojny.

W przeszłości przestrzeń powietrzna Rumunii była naruszana przez rosyjskie drony-kamikadze, uczestniczące w atakach na południowo-zachodnią Ukrainę. W styczniu 2025 roku rosyjskie drony pojawiły się nad Rumunią w okolicach Tulczy w delcie Dunaju. Rosyjski dron naruszył też rumuńską przestrzeń powietrzną we wrześniu 2024 roku.