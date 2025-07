Bangladesz: Katastrofa wojskowego samolotu. Maszyna spadła na szkołę

W Dhace – stolicy Bangladeszu – doszło do katastrofy samolotu należącego do tamtejszych Sił Powietrznych. Maszyna spadła na terenie prywatnej szkoły, w wyniku katastrofy rannych zostało co najmniej kilku uczniów.