Ministerstwo Aktywów Państwowych podkreśla, że MARIA to jeden z kilku najlepszych w świecie reaktorów badawczych. „Jego stan techniczny każe mieć nadzieję, że po pewnej modernizacji, jego obecna licencja do 2020 roku zostanie przedłużona aż do 2060 roku” – wskazano.

Zastosowanie reaktora MARIA

Reaktor MARIA znajduje szerokie zastosowanie w badaniach z wykorzystaniem neutronów. Jest on tzw. reaktorem wysokostrumieniowym. Neutrony wytwarzane w reaktorze MARIA służą m.in. do produkcji izotopów promieniotwórczych i źródeł promieniowania stosowanych w przemyśle, ochronie środowiska i zdrowia. W reaktorze MARIA wytwarza się głównie: molibden-99, jod-131, lutet-177, fosfor-32, samar-153, kobalt-60 i holm-166, które są stanowią bazę preparatów eksportowanych pod marką POLATOM do ponad 80 krajów na całym świecie.

Część neutronów wyprowadzana jest na zewnątrz reaktora, gdzie służą one do badania struktury materiałów na poziomie atomowym metodami rozproszeniowymi, a także makroskopowym techniką radiograficzną.