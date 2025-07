Samochód wjechał w tłum w Los Angeles. Jest wielu rannych

Los Angeles Fire Department (LAFD) - straż pożarna miasta Los Angeles – informuje, że do zdarzenia doszło ok. godziny około godziny 2:00 nad ranem czasu lokalnego (godzina 9:00 czasu polskiego) w dzielnicy East Hollywood. Jak podano, co najmniej cztery osoby są w stanie krytycznym, a co najmniej osiem jest poważnie rannych, natomiast stan około 15 osób określa się jako dobry.

LAFD poinformowało, że koordynuje segregację i transport pacjentów.

Na razie okoliczności zdarzenia pozostają niejasne.

Samochód uderzył w bar a następnie w tłum przed klubem

Kapitan straży pożarnej Los Angeles Adam Van Gerpen, jeden ze 124 strażaków obecnych na miejscu zdarzenia, cytowany przez portal gazety "The US Sun", poinformował, że pomocy medycznej udzielono około 31 pacjentom, a większość z nich przewieziono do szpitala. 19 pacjentom udzielono pomocy na miejscu.