Donald Trump zapowiedział, że zadzwoni, by powstrzymać wojnę. Co na to walczący?

Jutro zamierzam wykonać telefon - mówił w czasie wtorkowego wystąpienia w Pensylwanii prezydent USA Donald Trump, wyrażając ubolewanie, że konflikt graniczny między Tajlandią a Kambodżą, który jest jedną z „ośmiu wojen”, zakończenie których przypisuje sobie Trump, rozgorzał na nowo.

Publikacja: 10.12.2025 10:57

Kambodża i Tajlandia ewakuowały setki tysięcy mieszkańców z pogranicza między krajami

Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest podejście Tajlandii i Kambodży do perspektywy rozmów pokojowych?
  • Jakie działania militarne miały podjąć przeciw sobie Tajlandia i Kambodża?
  • Co, w kontekście konfliktu Tajlandii i Kambodży, zapowiedział Donald Trump?

– Niechętnie to stwierdzam, ale ten (konflikt) Kambodży z Tajlandią zaczął się dziś (w rzeczywistości w poniedziałek – red.) na nowo i jutro zamierzam wykonać telefon. Kto jeszcze może powiedzieć: „zamierzam wykonać telefon i powstrzymać wojnę dwóch bardzo potężnych państw, Tajlandii i Kambodży” – pytał jednocześnie. 

Kambodża deklaruje, że chce rozmawiać, Tajlandia nie widzi przestrzeni do negocjacji

Kambodża i Tajlandia obwiniają się nawzajem o załamanie się wynegocjowanego przy udziale USA zawieszenia broni, które zakończyło kilkudniowy konflikt graniczny, do którego doszło w lipcu. Oprócz Donalda Trumpa w negocjacje dotyczące zawieszenia broni zaangażowany był premier Malezji Anwar Ibrahim. Trump był w październiku przy podpisaniu porozumienia pokojowego między Tajlandią a Kambodżą w Kuala Lumpur. W czasie lipcowych starć zginęło co najmniej 48 osób, a ok. 300 tysięcy musiało opuścić swoje domy. W trakcie konfliktu obie strony prowadziły ostrzał rakietowy terytorium sąsiada.

Rzecznik rządu Tajlandii, pytany o ewentualną interwencję Trumpa i próbę kolejnej mediacji między Bangkokiem a Phnom Penh odparł, że obecnie nie toczą się żadne rozmowy, a Bangkok stoi na stanowisku, że to nie trzecia strona powinna inicjować takie rozmowy. 

Walki na granicy Tajlandii z Kambodżą

Foto: PAP

– Nie powinny zaczynać się od mediatora, muszą zacząć się od Kambodży zmieniającej swoje stanowisko i zaprzestającej zagrażaniu Tajlandii – podkreślił Siripong Angkasakulkiat w rozmowie z agencją Reutera. Jak dodał, Tajlandia oczekuje, że to Kambodża formalnie zwróci się z prośbą o rozpoczęcie negocjacji z Tajlandią. 

Rzecznik rządu Kambodży Pen Boma twierdzi z kolei, że stanowisko Phnom Penh się nie zmienia, a jego kraj chce tylko pokoju i działa jedynie w samoobronie. 

W wywiadzie udzielonym we wtorek minister spraw zagranicznych Tajlandii Sihasak Phuangketkeow mówił, że nie widzi obecnie przestrzeni do negocjacji. Jak dodał, sytuacja nie sprzyja mediacji przez stronę trzecią. 

Z kolei jeden z doradców premiera Kambodży Hun Maneta powiedział agencji Reutera, że jego kraj jest gotów do dialogu „w każdym momencie”. W środę Kambodża wycofała swoich sportowców z Igrzysk Azji Południowo-Wschodniej, powołując się na względy bezpieczeństwa. 

Tajlandia podała w środę, że rakiety wystrzelone przez kambodżańskie wyrzutnie BM-21 wylądowały w pobliżu szpitala w prowincji Surin, co wymusiło ewakuowanie z placówki pacjentów i personelu. Tajlandia twierdzi, że Kambodża używa do ataków na jej terytorium wyrzutni BM-21, dronów i czołgów. 

W ubiegłym miesiącu jeden z tajskich żołnierzy został okaleczony przez eksplozję miny lądowej. Tajlandia poinformowała wówczas, że wstrzymuje implementację umowy o zawieszeniu broni z Kambodżą

Z kolei Kambodża twierdzi, że Tajlandia ostrzeliwuje przy użyciu artylerii i atakuje dronami prowincję Poŭrsăt oraz przy użyciu moździerzy prowincję Battambang. Kambodżańską przestrzeń powietrzną miały naruszyć myśliwce F-16, które przeprowadziły ataki powietrzne na cele w pobliżu obiektów cywilnych. 

W lipcu Trump skłonił Kambodżę i Tajlandię do zawieszenia broni, prowadząc z nimi negocjacje ws. warunków wymiany handlowej obu państw z USA i grożąc nałożeniem karnych ceł. Jednak szef MSZ Tajlandii Sihasak Phuangketkeow we wtorek w rozmowie z agencją Reutera stwierdził, że nie sądzi, by groźba wprowadzenia ceł powinna być wykorzystywana do wywierania presji na jego kraj, mającej skłonić Bangkok do podjęcia negocjacji. 

W ubiegłym miesiącu jeden z tajskich żołnierzy został okaleczony przez eksplozję miny lądowej. Tajlandia poinformowała wówczas, że wstrzymuje implementację umowy o zawieszeniu broni z Kambodżą. Bangkok zarzucił sąsiadowi, że ten – mimo porozumienia – nadal umieszcza miny na spornym terenie (Kambodża zaprzeczała tym oskarżeniom). 

Zarówno Tajlandia, jak i Kambodża ewakuowały setki tysięcy mieszkańców terenów przygranicznych. 

Spory terytorialne Tajlandii i Kambodży trwają od ponad 100 lat

Od ponad wieku Tajlandia i Kambodża spierają się o suwerenność nad różnymi fragmentami długiej na 817 km granicy, co w ostatnich latach prowadziło do licznych starć, w których zginęło co najmniej kilkanaście osób. W 2011 roku przez tydzień dochodziło do wymiany ognia tajskiej i kambodżańskiej artylerii.

Spory terytorialne między obydwoma państwami dotyczą obszarów granicznych i kontroli nad historycznymi świątyniami na granicy. Najważniejszym punktem sporu jest teren wokół pochodzącej z XI wieku świątyni Preah Vihear, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Sporne są także tereny położone wokół innych świątyń – Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch i Ta Krabei. Oba kraje roszczą sobie prawa do tych terenów m.in. na podstawie różnych interpretacji traktatów granicznych z początku XX wieku.

W 1962 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał jurysdykcję Kambodży nad świątynią Preah Vihear. W czerwcu tego roku Kambodża ponownie zwróciła się do tego Trybunału o rozwiązanie sporów terytorialnych między oboma krajami. Tajlandia od 1960 r. nie uznaje jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (ICJ) jako obowiązującej automatycznie i preferuje dwustronne mechanizmy rozwiązywania kwestii spornych. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
