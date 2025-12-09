Do incydentu doszło w czasie, gdy stosunki między Chinami a Japonią pozostają bardzo napięte, po wypowiedziach premier Japonii Sanae Takaichi, która w listopadzie, na forum parlamentu stwierdziła, że ewentualna inwazja Chin na Tajwan stanowiłaby „zagrożenie egzystencjalne” dla Japonii, dlatego Tokio mogłoby wówczas zdecydować się na działania militarne.

Tylko demokratycznie wybrany rząd Tajwanu może reprezentować 23 mln mieszkańców Tajwanu na arenie międzynarodowej Hsiao Kuang-wei, rzecznik MSZ Tajwanu

Chiny odebrały tę wypowiedź jako ingerencję w ich wewnętrzną politykę (Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka) oraz zarzuciły Takaichi powrót do militarystycznej retoryki z czasów poprzedzających inwazję Cesarstwa Japonii na Chiny w latach 30. XX wieku. Pekin żądał od Takaichi, by ta wycofała się ze swoich słów, ale japońska premier – choć zadeklarowała, że nie będzie więcej publicznie wypowiadać się na temat Tajwanu – nie zdecydowała się na taki krok, podkreślając jedynie, że jej wypowiedź jest zgodna z polityką prowadzoną przez wcześniejsze rządy Japonii. W reakcji na słowa Takaichi Chiny zawiesiły m.in. wznowienie eksportu japońskich owoców morza oraz zaapelowały do swoich obywateli, aby unikali odwiedzin w Japonii.

Chiny: Lekkomyślne uwagi premier Japonii. Tajwan to terytorium Chin

Wang w czasie spotkania z Wadephulem podkreślił, że – biorąc pod uwagę, iż w tym roku przypada 80. rocznica zakończenia II wojny światowej, Japonia, „jako państwo pokonane”, powinna działać z większą ostrożnością.

– Obecnie jednak obecny przywódca (Japonii) próbuje wykorzystać kwestię Tajwanu, terytorium, które było skolonizowane przez Japonię przez pół wieku, gdy dopuszczano się niezliczonych zbrodni przeciw Chińczykom, do prowokowania problemów i grożenia Chinom militarnie. To całkowicie nieakceptowalne – oświadczył szef dyplomacji Chin. Tajwan znajdował się pod japońską kontrolą w latach 1895-1945 – Japonia uzyskała od Chin Tajwan w wyniku przegranej przez Cesarstwo Chin wojny chińsko-japońskiej (tzw. wojna jiawu lub wojna Japonia-Qing). Japonia utraciła kontrolę nad Tajwanem w wyniku przegranej przez Cesarstwo Japonii wojny światowej. Kontrolę nad Tajwanem w 1945 roku przejęła Republika Chińska – jej władze, po przegranej wojnie domowej z komunistami, schroniły się na wyspie w 1949 roku – i od tego czasu Tajwan jest de facto niezależnym od Chin państwem (choć formalnie nigdy nie ogłosił niepodległości, co Pekin uważa za czerwoną linię, która usprawiedliwiałaby interwencję zbrojną Chin).