Aktualizacja: 27.11.2025 07:19 Publikacja: 27.11.2025 06:20
Sanae Takaichi i Donald Trump
Foto: REUTERS
Do dużego napięcia w relacjach Japonii z Chinami doszło po tym, gdy Takaichi, na forum japońskiego parlamentu stwierdziła, iż w przypadku inwazji Chin na Tajwan Japonia może zdecydować się na działania militarne, ponieważ taka inwazja będzie stanowić „zagrożenie dla jej przetrwania”. Chiny domagały się wycofania się premier Japonii z tych słów, uznając je za powrót do militarystycznej retoryki Cesarstwa Japonii z okresu poprzedzającego II wojnę światową oraz za ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin. Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Chiny nigdy nie wyrzekły się siły jako sposobu na przywrócenie suwerenności nad wyspą.
We wtorek, w czasie telefonicznej rozmowy z Takaichi Trump miał powiedzieć, że nie chciałby dalszej eskalacji konfliktu z Chinami – twierdzą dwa źródła zbliżone do japońskiego rządu.
Źródła agencji Reutera podkreślają przy tym, że Trump nie przedstawił Takaichi żadnych żądań w tej kwestii – co oznacza prawdopodobnie, że nie poparł apeli Pekinu o to, by Takaichi wycofała się ze swoich słów. Premier Japonii mówiła wcześniej, że choć nie zamierza publicznie zabierać już głosu w kwestii Tajwanu, to jednak nie wycofa się z wypowiedzi, która jest zgodna z wieloletnią polityką Tokio w zakresie bezpieczeństwa.
Szef kancelarii premier Japonii Minoru Kihara odmówił komentarza w sprawie treści rozmowy Trumpa z Takaichi. Reuters zauważa, że niektórzy przedstawiciele japońskiej administracji obawiają się, iż Trump może osłabić wsparcie okazywane przez USA Tajwanowi w związku ze staraniami o zawarcie trwałego porozumienia handlowego z Chinami.
Tajwan
Foto: PAP
Z kolei Biały Dom pytany przez agencję Reutera o treść rozmowy w przesłanej odpowiedzi podkreślił, że „relacje USA z Chinami są bardzo dobre i to też bardzo dobre dla Japonii, która jest drogim i bliskim sojusznikiem”. Biały Dom przypomina, że w ostatnim czasie USA zawarły porozumienia handlowe zarówno z Japonią, jak i Chinami.
– Dla Trumpa tym, co się liczy, są relacje USA z Chinami – mówi w rozmowie z agencją Reutera prof. Kazuhiro Maejima, amerykanista z japońskiego Uniwersytetu Sophia. – Japonia zawsze była traktowana jako narzędzie lub karta służąca zarządzaniu tymi relacjami – dodał
Trump rozmawiał z Takaichi po wcześniejszej rozmowie telefonicznej z Xi Jinpingiem. W trakcie tej rozmowy – jak przekazuje strona chińska – prezydent Państwa Środka mówił, że „powrót do Chin” Tajwanu jest, z perspektywy Pekinu, kluczowym elementem powojennego ładu światowego. Tymczasem władze Tajwanu podkreślają, że jedynie mieszkańcy wyspy mogą decydować o jej przyszłości i wykluczają możliwość zjednoczenia z Chinami.
Brak wyraźnego opowiedzenia się przez USA po stronie Japonii w sporze z Chinami wywołał niepokój w Tokio – zauważa Reuters. Tymczasem Chiny domagały się, by USA powstrzymały Japonię przed „działaniami, które ożywiają militaryzm”.
W Japonii stacjonuje ok. 54 tys. żołnierzy USA – to największy kontyngent wojskowy Stanów Zjednoczonych rozmieszczony poza jej granicami. Największa część tych sił stacjonuje na Okinawie.
Japońscy parlamentarzyści nie kryją, że oczekiwaliby – ze względu na sojusz, jaki łączy USA i Japonię – aby Donald Trump zajął bardziej zdecydowane stanowisko, opowiadając się po stronie Japonii w sporze z Chinami. Dotychczas słowa wsparcia Japonia uzyskała jednak jedynie od ambasadora USA w Tokio. Jeden z japońskich parlamentarzystów mówi w rozmowie z agencją Reutera, że milczenie Trumpa może być przez Chiny postrzegane jako zachęta do wywierania silniejszej presji na Japonię.
Zdaniem niektórych analityków Trump skupia się na utrzymaniu kruchego rozejmu w wojnie handlowej z Chinami i chce uniknąć pogorszenia relacji z Pekinem przed zaplanowaną na kwiecień 2026 roku wizytą w Pekinie.
Źródło: rp.pl
