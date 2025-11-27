Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump prosił premier Japonii, by nie eskalowała konfliktu z Chinami

Prezydent Donald Trump miał zaapelować do premier Japonii Sanae Takaichi, by ta unikała dalszej eskalacji w stosunkach z Chinami - podaje Reuters powołując się na źródła znające szczegóły rozmowy telefonicznej między prezydentem USA a szefową japońskiego rządu. O sprawie jako pierwszy informował „Wall Street Journal”.

Publikacja: 27.11.2025 06:20

Sanae Takaichi i Donald Trump

Sanae Takaichi i Donald Trump

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Do dużego napięcia w relacjach Japonii z Chinami doszło po tym, gdy Takaichi, na forum japońskiego parlamentu stwierdziła, iż w przypadku inwazji Chin na Tajwan Japonia może zdecydować się na działania militarne, ponieważ taka inwazja będzie stanowić „zagrożenie dla jej przetrwania”. Chiny domagały się wycofania się premier Japonii z tych słów, uznając je za powrót do militarystycznej retoryki Cesarstwa Japonii z okresu poprzedzającego II wojnę światową oraz za ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin. Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Chiny nigdy nie wyrzekły się siły jako sposobu na przywrócenie suwerenności nad wyspą. 

Donald Trump nie żądał niczego od premier Japonii, ale prosił, by nie eskalowała  konfliktu z Chinami

We wtorek, w czasie telefonicznej rozmowy z Takaichi Trump miał powiedzieć, że nie chciałby dalszej eskalacji konfliktu z Chinami – twierdzą dwa źródła zbliżone do japońskiego rządu. 

Czytaj więcej

Lai Ching-te zjadł sushi w geście solidarności z Japonią
Dyplomacja
Prezydent Tajwanu poszedł na sushi, by wesprzeć Japonię w jej sporze z Chinami

Źródła agencji Reutera podkreślają przy tym, że Trump nie przedstawił Takaichi żadnych żądań w tej kwestii – co oznacza prawdopodobnie, że nie poparł apeli Pekinu o to, by Takaichi wycofała się ze swoich słów. Premier Japonii mówiła wcześniej, że choć nie zamierza publicznie zabierać już głosu w kwestii Tajwanu, to jednak nie wycofa się z wypowiedzi, która jest zgodna z wieloletnią polityką Tokio w zakresie bezpieczeństwa. 

Szef kancelarii premier Japonii Minoru Kihara odmówił komentarza w sprawie treści rozmowy Trumpa z Takaichi. Reuters zauważa, że niektórzy przedstawiciele japońskiej administracji obawiają się, iż Trump może osłabić wsparcie okazywane przez USA Tajwanowi w związku ze staraniami o zawarcie trwałego porozumienia handlowego z Chinami. 

Reklama
Reklama
Tajwan

Tajwan

Foto: PAP

Z kolei Biały Dom pytany przez agencję Reutera o treść rozmowy w przesłanej odpowiedzi podkreślił, że „relacje USA z Chinami są bardzo dobre i to też bardzo dobre dla Japonii, która jest drogim i bliskim sojusznikiem”. Biały Dom przypomina, że w ostatnim czasie USA zawarły porozumienia handlowe zarówno z Japonią, jak i Chinami. 

Japończycy oczekiwali, że Donald Trump stanie w ich obronie

– Dla Trumpa tym, co się liczy, są relacje USA z Chinami – mówi w rozmowie z agencją Reutera prof. Kazuhiro Maejima, amerykanista z japońskiego Uniwersytetu Sophia. – Japonia zawsze była traktowana jako narzędzie lub karta służąca zarządzaniu tymi relacjami – dodał 

Jeden z japońskich parlamentarzystów mówi w rozmowie z agencją Reutera, że milczenie Trumpa może być przez Chiny postrzegane jako zachęta do wywierania silniejszej presji na Japonię

Trump rozmawiał z Takaichi po wcześniejszej rozmowie telefonicznej z Xi Jinpingiem. W trakcie tej rozmowy – jak przekazuje strona chińska – prezydent Państwa Środka mówił, że „powrót do Chin” Tajwanu jest, z perspektywy Pekinu, kluczowym elementem powojennego ładu światowego. Tymczasem władze Tajwanu podkreślają, że jedynie mieszkańcy wyspy mogą decydować o jej przyszłości i wykluczają możliwość zjednoczenia z Chinami. 

Czytaj więcej

Sanae Takaichi
Dyplomacja
Chiny żądają, by premier Japonii wycofała się ze swoich słów o Tajwanie
Reklama
Reklama

Brak wyraźnego opowiedzenia się przez USA po stronie Japonii w sporze z Chinami wywołał niepokój w Tokio – zauważa Reuters. Tymczasem Chiny domagały się, by USA powstrzymały Japonię przed „działaniami, które ożywiają militaryzm”. 

W Japonii stacjonuje ok. 54 tys. żołnierzy USA – to największy kontyngent wojskowy Stanów Zjednoczonych rozmieszczony poza jej granicami. Największa część tych sił stacjonuje na Okinawie. 

Japońscy parlamentarzyści nie kryją, że oczekiwaliby – ze względu na sojusz, jaki łączy USA i Japonię – aby Donald Trump zajął bardziej zdecydowane stanowisko, opowiadając się po stronie Japonii w sporze z Chinami. Dotychczas słowa wsparcia Japonia uzyskała jednak jedynie od ambasadora USA w Tokio. Jeden z japońskich parlamentarzystów mówi w rozmowie z agencją Reutera, że milczenie Trumpa może być przez Chiny postrzegane jako zachęta do wywierania silniejszej presji na Japonię. 

Zdaniem niektórych analityków Trump skupia się na utrzymaniu kruchego rozejmu w wojnie handlowej z Chinami i chce uniknąć pogorszenia relacji z Pekinem przed zaplanowaną na kwiecień 2026 roku wizytą w Pekinie. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Japonia Tokio Ameryka Północna Stany Zjednoczone Waszyngton

Do dużego napięcia w relacjach Japonii z Chinami doszło po tym, gdy Takaichi, na forum japońskiego parlamentu stwierdziła, iż w przypadku inwazji Chin na Tajwan Japonia może zdecydować się na działania militarne, ponieważ taka inwazja będzie stanowić „zagrożenie dla jej przetrwania”. Chiny domagały się wycofania się premier Japonii z tych słów, uznając je za powrót do militarystycznej retoryki Cesarstwa Japonii z okresu poprzedzającego II wojnę światową oraz za ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin. Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Chiny nigdy nie wyrzekły się siły jako sposobu na przywrócenie suwerenności nad wyspą. 

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Miejsce strzelaniny w Waszyngtonie
Polityka
USA nie będą rozpatrywać wniosków imigracyjnych obywateli Afganistanu
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Były szef BBN Stanisław Koziej
Polityka
„To byłoby gorsze niż Ukraina w strefie rosyjskiej”. Gen. Koziej o broni atomowej
Zełenski planuje rozmowę z Trumpem. Chodzi o „wrażliwe punkty” jego planu pokojowego
Polityka
Zełenski planuje rozmowę z Trumpem. Chodzi o „wrażliwe punkty” jego planu pokojowego
Emmanuel Macron
Polityka
Emmanuel Macron zapewnia: Nie będę wysyłał młodych Francuzów na Ukrainę
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Marine Le Pen i Jordan Bardella
Polityka
Czy to kolejny prezydent Francji? Sondaż: Wygrywa niezależnie od rywala
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama