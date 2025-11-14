Wiceszef MSZ Sun Weidong w czasie spotkania z japońskim ambasadorem nazwał wypowiedź Takaichi „skrajnie błędną i groźną” i ostrzegł, że „każdy kto ośmiela się ingerować w kwestię zjednoczenia Chin w jakiejkolwiek formie z pewnością otrzyma mocny cios” - głosi komunikat chińskiego MSZ.

W komunikacie czytamy też, że Sun miał stwierdzić, iż „prowokacyjne” uwagi japońskiej premier, sugerujące „możliwość zbrojnej interwencji w rejonie Cieśniny Tajwańskiej” poważnie podważyły polityczny fundament relacji dwustronnych między Pekinem a Tokio oraz „uraziły uczucia Chińczyków”. „1,4 mld Chińczyków nie będzie tego tolerować” - podkreślił wiceszef MSZ Chin.

Sun miał przekazać japońskiemu ambasadorowi, iż kwestie związane z Tajwanem, który Chiny uważają za zbuntowaną prowincję, są „rdzeniem rdzennych interesów Chin” i „nienaruszalną czerwoną linią”.

Japońska ambasada w wydanym komunikacie przekazała jedynie, że ambasador Kanasugi „wyjaśnił stanowisko” Tokio oraz odpierał argumenty Pekinu. Nie podano żadnych innych szczegółów.