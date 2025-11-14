Aktualizacja: 14.11.2025 09:07 Publikacja: 14.11.2025 08:51
Sanae Takaichi
Foto: PAP/EPA
Wiceszef MSZ Sun Weidong w czasie spotkania z japońskim ambasadorem nazwał wypowiedź Takaichi „skrajnie błędną i groźną” i ostrzegł, że „każdy kto ośmiela się ingerować w kwestię zjednoczenia Chin w jakiejkolwiek formie z pewnością otrzyma mocny cios” - głosi komunikat chińskiego MSZ.
W komunikacie czytamy też, że Sun miał stwierdzić, iż „prowokacyjne” uwagi japońskiej premier, sugerujące „możliwość zbrojnej interwencji w rejonie Cieśniny Tajwańskiej” poważnie podważyły polityczny fundament relacji dwustronnych między Pekinem a Tokio oraz „uraziły uczucia Chińczyków”. „1,4 mld Chińczyków nie będzie tego tolerować” - podkreślił wiceszef MSZ Chin.
Sun miał przekazać japońskiemu ambasadorowi, iż kwestie związane z Tajwanem, który Chiny uważają za zbuntowaną prowincję, są „rdzeniem rdzennych interesów Chin” i „nienaruszalną czerwoną linią”.
Japońska ambasada w wydanym komunikacie przekazała jedynie, że ambasador Kanasugi „wyjaśnił stanowisko” Tokio oraz odpierał argumenty Pekinu. Nie podano żadnych innych szczegółów.
Chodzi o wypowiedź Takaichi sprzed tygodnia – na forum japońskiego szefowa rządu stwierdziła, że ewentualna agresja Chin na Tajwan stwarzałaby egzystencjalne zagrożenie dla Japonii, w związku z czym Tokio mogłoby być zmuszone do podjęcia działań militarnych.
Oficjalny dziennik Komunistycznej Partii Chin w komentarzu dotyczącym tych słów porównał je do retoryki używanej przez Cesarstwo Japonii na początku lat 30-tych XX wieku i zasugerował, że jest to szukanie pretekstu do militaryzacji Japonii, która – na mocy powojennej, pacyfistycznej konstytucji – nie posiada obecnie klasycznych sił zbrojnych, lecz tzw. Siły Samoobrony.
