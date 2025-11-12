Aktualizacja: 12.11.2025 09:59 Publikacja: 12.11.2025 09:27
Sanae Takaichi
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Tajwan, który od 1949 roku jest de facto niezależnym od Chin państwem, choć nigdy formalnie nie ogłosił niepodległości (władze w Pekinie uważają to za czerwoną linię, której przekroczenie wymagałoby podjęcia przez Chiny interwencji wojskowej), jest uważany przez komunistyczne władze Państwa Środka za zbuntowaną prowincję i integralną część Chin. Pekin podkreśla, że dąży do pokojowego zjednoczenia z Tajwanem, ale jednocześnie nigdy nie wyrzekł się siły, jako metody przywrócenia suwerenności nad wyspą. Pod koniec października Peng Qing'en, rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu na konferencji prasowej w Pekinie, mówił otwarcie o tym, że Chiny mogą użyć siły przeciw Tajwanowi.
Takaichi mówiła 7 listopada w parlamencie, że atak Chin na Tajwan stworzyłby sytuację „zagrażającą przetrwaniu Japonii”. Wcześniej Takaichi spotkała się z przedstawicielem Tajwanu (Lin Hsin-I) na szczycie ASEAN w Seulu, co spotkało się z niezadowoleniem Chin.
Po tej wypowiedzi chiński konsul generalny w Osace Xue Jian umieścił w serwisie X wpis, w którym link do artykułu ze słowami japońskiej premier opatrzył komentarzem: „Nie mamy innego wyboru, jak tylko odciąć tę plugawą szyję, która zaatakowała nas bez chwili wahania. Czy jesteście gotowi?”. Wpis został już usunięty, a japoński MSZ i japońska ambasada w Chinach zaprotestowały w tej sprawie. W Japonii pojawiły się wezwania do wydalenia chińskiego dyplomaty z kraju.
Takayuki Kobayashi, czołowy polityk japońskiej partii rządzącej, wezwał japoński rząd do wydalenia Xue, jeśli Pekin „nie rozwiąże sytuacji”. O wydalenie chińskiego dyplomaty zaapelował też opozycyjny parlamentarzysta Kenta Izumi.
W sprawie głos zabrał także szef MSZ Tajwanu Lin Chia-lung, który na środowej konferencji prasowej ostrzegał, że wypowiedzi Xue mogą doprowadzić do ożywienia antyjapońskich nastrojów wśród Chińczyków. – Jeśli sprawa nie zostanie odpowiednio załatwiona, wówczas może znacząco eskalować. Nie można traktować tego jako odizolowanego przypadku lub uwagi o charakterze osobistym – stwierdził.
Mimo że wpis konsula zniknął z sieci, a Takaichi oświadczyła, że powstrzyma się przed formułowaniem takich wypowiedzi na temat potencjalnego ataku Chin na Tajwan, napięcie między Pekinem a Tokio nie spada. We wtorek na japońską premier spadła fala krytyki ze strony chińskich mediów państwowych.
Chiński nadawca publiczny CCTV ocenił we wtorek, że japońska premier „przekroczyła granicę”, a jej wypowiedź miała „skrajnie złośliwy charakter”. Z kolei na powiązanym z CCTV koncie Yuyuan Tantian w serwisie WeChat Takaichi została określona mianem wichrzycielki (zastosowano tu grę słów wykorzystującą brzmienie nazwiska rodowego japońskiej premier w języku chińskim).
„Czy osioł kopnął ją w głowę?” – czytamy na kanale Yuyuan Tantian w serwisie WeChat. „Jeśli Takaichi będzie dalej szerzyć swoje brednie, może za to zapłacić!” – głosi wpis.
CCTV porównała też wypowiedź Takaichi z sytuacją „zagrażającą bezpieczeństwu” Chin podobną do tej, jaką była inwazja japońskiej Armii Kwantuńskiej na Mandżurię z 1931 roku.
W przeszłości premierzy Japonii unikali wspominania o Tajwanie, zachowując strategiczną niejednoznaczność w zakresie tego, czy Japonia wsparłaby militarnie Tajwan, w przypadku inwazji Państwa Środka.
