Kash Patel
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
Patel miał rozmawiać w Chinach m.in. o przemycie fentanylu do USA oraz współpracy organów ścigania z obu państw – twierdzą informatorzy agencji Reutera. Do wizyty Patela doszło po spotkaniu w Korei Południowej Donalda Trumpa i Xi Jinpinga.
Rzecznik MSZ Chin Lin Jian, na poniedziałkowej konferencji prasowej twierdził, że nie wiedział o wizycie Patela w Chinach. Chińskie Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa Publicznego i ambasada USA w Pekinie nie odpowiedziały na pytania agencji Reutera dotyczące wizyty.
Tymczasem chińskie Ministerstwo Handlu oświadczyło w poniedziałek, że Pekin dokona korekty katalogu prekursorów chemicznych związanych z syntezą leków i będzie wymagał zezwoleń na eksport niektórych z nich do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
Ponadto chińska Komisja ds. Zwalczania Narkotyków poinformowała o zaostrzeniu nadzoru nad produkcją i eksportem prekursorów chemicznych związanych z syntezą leków, nie tylko w zakresie tych prekursorów, które znajdują się na liście substancji objętych kontrolą, by przeciwdziałać ich dystrybucji nielegalnymi kanałami. Komisja ostrzega przed konsekwencjami karnymi dostawcom wysyłającym takie substancje do państw „wysokiego ryzyka”, takich jak USA.
Po spotkaniu z Xi na Półwyspie Koreańskim, do którego doszło 30 października, Trump obniżył o połowę - do 10 proc. - karne cło nałożone na Chiny w związku z zarzutami formułowanymi przez administrację Donalda Trumpa w kwestii napływu z Państwa Środka do Stanów Zjednoczonych prekursorów służących do syntezy fentanylu i innych substancji przyczyniających się do kryzysu opioidowego w USA.
Trump po rozmowach z Xi mówił, że przywódca Chin będzie „ciężko pracował, by powstrzymać napływ” fentanylu do USA. Fentanyl, silny opioid, jest stosowany jako środek przeciwbólowy (jest znacznie mocniejszy od morfiny). Stany Zjednoczone borykają się ze stosowaniem tego środka jako narkotyku.
Z kolei sekretarz skarbu USA Scott Bessent mówił, że konsensus ws. zahamowania napływu z Chin środków chemicznych służących do syntezy fentanylu nabierze konkretnego kształtu w wyniku działań nowej dwustronnej grupy roboczej. Być może Patel był w Chinach właśnie w związku z tą inicjatywą.
Redukcja ceł karnych nałożonych na Chiny w związku z oskarżeniami Pekinu o przyczynienie się do kryzysu opioidowego w USA była sygnałem zmiany strategii administracji Donalda Trumpa – wcześniej Waszyngton zapowiadał, że cła zostaną utrzymane dopóki Chiny nie dowiodą, iż podjęły działania aby przerwać łańcuchy dostaw chemikaliów wykorzystywanych do syntezy fentanylu.
