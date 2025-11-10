Patel miał rozmawiać w Chinach m.in. o przemycie fentanylu do USA oraz współpracy organów ścigania z obu państw – twierdzą informatorzy agencji Reutera. Do wizyty Patela doszło po spotkaniu w Korei Południowej Donalda Trumpa i Xi Jinpinga.

Chiny podejmują działania dotyczące eksportu prekursorów chemicznych wykorzystywanych do syntezy leków

Rzecznik MSZ Chin Lin Jian, na poniedziałkowej konferencji prasowej twierdził, że nie wiedział o wizycie Patela w Chinach. Chińskie Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa Publicznego i ambasada USA w Pekinie nie odpowiedziały na pytania agencji Reutera dotyczące wizyty.

Tymczasem chińskie Ministerstwo Handlu oświadczyło w poniedziałek, że Pekin dokona korekty katalogu prekursorów chemicznych związanych z syntezą leków i będzie wymagał zezwoleń na eksport niektórych z nich do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.

Ponadto chińska Komisja ds. Zwalczania Narkotyków poinformowała o zaostrzeniu nadzoru nad produkcją i eksportem prekursorów chemicznych związanych z syntezą leków, nie tylko w zakresie tych prekursorów, które znajdują się na liście substancji objętych kontrolą, by przeciwdziałać ich dystrybucji nielegalnymi kanałami. Komisja ostrzega przed konsekwencjami karnymi dostawcom wysyłającym takie substancje do państw „wysokiego ryzyka”, takich jak USA.