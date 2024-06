Zombifikacja, czyli tragiczne skutki fentanylu

Bo to właśnie jako jej zamiennik zwykle używany jest fentanyl. Jego zażycie wywołuje błogostan, przyjemne otępienie, rozluźnienie mięśni, rozleniwienie, senność, delikatną euforię. Podobnie jak inne opioidy wywołuje wrażenie, że wszelkie problemy znikły. Sny wywołane fentanylem są niezwykle realistyczne. Niestety konsekwencje tej „przygody” są straszne, bowiem uzależnienie od fentanylu może pojawić się już po kilku dniach przyjmowania. W trakcie konsumpcji rośnie tolerancja, a ponieważ narkotyk ma taką moc, że dawki medyczne są niższe niż 1,6 mg, łatwo przesadzić z ilością i przedawkować. Przedawkowanie go powoduje depresję ośrodka oddechowego, co prowadzi do śmierci w wyniku uduszenia.

Działania niepożądane farmaceutycznego fentanylu są identyczne jak w przypadku innych narkotycznych opioidów: uzależnienie, dezorientacja, depresja oddechowa (która może prowadzić do zatrzymania akcji serca), senność, nudności, zaburzenia widzenia, halucynacje, narkotyczna niedrożność jelit, sztywność mięśni, zaparcia, utrata przytomności, niedociśnienie, śpiączka i śmierć.

W Stanach Zjednoczonych w latach 2011–2021 liczba zgonów z powodu przedawkowania opioidów na receptę utrzymywała się na stabilnym poziomie. Zupełnie inaczej wygląda liczba zgonów z powodu przedawkowania syntetycznych opioidów, a do nich należy fentanyl. Od 2018 roku fentanyl i jego analogi odpowiadają za większość zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w Stanach Zjednoczonych, powodując ponad 71 238 zgonów w 2021 roku. Narodowe Laboratorium Kryminalistyczne Stanów Zjednoczonych szacuje, że liczba zgłoszeń zdarzeń z udziałem fentanylu wzrosła z 4697 zgłoszeń w 2014 roku do 117 045 zgłoszeń w 2020 roku. Szacuje się, że obecnie ponad 100 tys osób rocznie umiera w USA z powodu przedawkowania fentanylu i jego pochodnych.

Fentanyl dla biednych i bogatych

Łatwość produkcji i wysoka moc fentanylu ułatwiają produkcję i przemyt, co skutkuje tym, że fentanyl, a właściwie fentanyle, ba substancja ma kilka analogów, zastępują inne narkotyki i stają się coraz szerzej stosowane. Znanych jest wiele analogów (związek chemiczny, w którym co najmniej jeden atom jest zastąpiony innym w stosunku do związku wyjściowego, natomiast ogólna budowa pozostaje bez zmian) fentanylu o znaczeniu farmaceutycznym, np. alfentanyl, butyrfentanyl, sufentanyl, remifentanyl i karfentanyl. Najlepiej znany jest ten ostatni. To ten związek rozpyliło rosyjskie wojsko, aby obezwładnić czeczeńskich porywaczy i zakładników w teatrze na Dubrowce. Potwierdzono, że sto dwadzieścia pięć osób narażonych na aerozol zmarło z powodu niewydolności oddechowej podczas incydentu.

Karfentanyl ma około 10 000 razy mocniejsze działanie przeciwbólowe niż morfina, 4000 razy większe heroina i 20 do 100 razy większą siłę niż fentanyl. Nie stosuje się go u ludzi, a jedynie w weterynarii podczas operacji wielkich zwierząt. Niestety używa się go w celach narkotycznych. Wywołuje bardzo silne uzależnienie fizyczne. Z jednego kilograma karfentanylu można wyprodukować 50 milionów potencjalnie śmiertelnych dawek narkotyku. Do 1 marca 2017 roku karfentanyl nie był substancją kontrolowaną w Chinach i można go było legalnie kupić.

Fentanyl zabija już w Polsce

Polski fentanyl nie pochodzi z przemytu, a jest odzyskiwany z plastrów przeciwbólowych. Preparat podaje się dożylnie. Działa on wówczas krócej niż przy aplikacji w formie tabletek, czy inhalacji ale jest równie niebezpieczny. W Żurominie gdzie odnotowano najwięcej przypadków przedawkowań mógł zabić nawet ponad 30 osób.