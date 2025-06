Połączenie tych dwóch leków wydłużyło życie myszy o około 30 proc. Czy pomoże ludziom?

Chociaż leki działają na tę samą sieć, ich połączenie zapewniło nowe efekty, co prawdopodobnie nie było spowodowane wyłącznie zwiększeniem dawki. Okazało się bowiem, że terapia skojarzona wpłynęła w inny sposób na aktywność genów. U samic myszy, którym podawano dwa leki, mediana długości życia wzrosła o 34,9 proc., zaś maksymalna długość życia o 32,4 proc. U samców było to odpowiednio 27,4 proc. i 26,1 proc.

Jakie były efekty terapii skojarzonej?

Co ciekawe, połączenie leków wpłynęło nie tylko na wydłużenie życia gryzoni, ale również na zdrowie myszy w podeszłym wieku. Naukowcy zaobserwowali, że terapia skojarzona zmniejszyła przewlekły stan zapalny w tkankach i mózgu oraz opóźniła rozwój raka i jego wystąpienie w porównaniu do myszy nieleczonych. Co więcej, połączenie tych dwóch substancji nie generowało dodatkowych skutków ubocznych.

Jakie są dalsze plany naukowców? W następnej kolejności badacze chcą określić optymalną dawkę i drogę podawania trametynibu na modelach zwierzęcych, aby zmaksymalizować efekty zdrowotne i przedłużające życie oraz zminimalizować niepożądane skutki uboczne. Lek jest zatwierdzony do stosowania u ludzi, dzięki czemu będzie można przetestować go również w badaniach klinicznych. Sebastian Grönke, jeden z autorów badania, przyznał, że ma nadzieję, że dzięki tym wynikom, zostaną podjęte kolejne badania, a substancje zostaną przetestowane na ludziach.

„Chociaż nie spodziewamy się podobnego wydłużenia ludzkiego życia, jakie zaobserwowaliśmy u myszy, mamy nadzieję, że badane przez nas leki mogą pomóc ludziom pozostać zdrowymi i wolnymi od chorób na dłużej w późnym wieku. Dalsze badania na ludziach w nadchodzących latach pomogą nam wyjaśnić, w jaki sposób te leki mogą być przydatne dla ludzi i kto mógłby odnieść z nich korzyści” – powiedziała prof. Linda Partridge, współautorka badania.