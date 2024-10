Zbliżamy się do granicy oczekiwanej długości życia? Naukowcy podają, ile może wynosić

Oczekiwania co do długości życia człowieka w przyszłości były i są bardzo wysokie. Najnowsze badania sugerują jednak, że trzeba będzie je zrewidować. Możliwe bowiem, że zbliżamy się do biologicznej granicy oczekiwanej długości życia.