Anglicy mają oczywiście trudniejszą sytuacją z Szekspirem niż my – zmagają się bowiem z językowym oryginałem z XVI i XVII wieku. Nie przeszkodziło to jednak Szekspirowi inspirować współczesnych twórców XX i XXI wieku, na co najlepszym dowodem jest „West Side Story” wzorowane na „Romeo i Julii”, „Król Lew” oparty na „Hamlecie” czy „Ran” Kurosawy, czerpiący z „Króla Leara”. Ben Jonson, pisarz – rówieśnik Szekspira z czasów, gdy rozrywkami londyńczyków było szczucie niedźwiedzi oraz walki kogutów, stwierdził: „Nie był aktualny, lecz ponadczasowy”. To dlatego antycypował, opisywał zachowania, które wieki po jego śmierci zyskały psychologiczne nazwy „mechanizmów obronnych” (Freud), dysonansu poznawczego czy egotyzmu atrybucyjnego (przypisywanie pierwszeństwa tak zwanym siłom wyższym).

Szczególnie ciekawy jest rozdział o szekspirowskim rozumieniu snów – tej sfery, w której wskazówek na temat człowieka i jego zmartwień szukał Freud. Warto przejrzeć w książce mapę zaburzeń psychicznych bohaterów pisarza, której oś zaczynają zaburzenia snu (Lady Makbet), a kończy molestowanie seksualne i pedofilia (Antioch z „Peryklesa”). Do dziś wzorem psychopaty w literaturze jest Ryszard III, demencję opisuje zachowanie króla Leara, a zaburzenia kompulsyjno-obsesyjne portretuje wzorcowo Lady Makbet.

Szekspir badany przez Freuda

Punkt wyjścia stworzenia książki przez dwóch słynnych psychologów wydaje się oczywisty: od czasu, gdy Zygmunt Freud ponad 100 lat temu zdiagnozował u Hamleta kompleks Edypa – Szekspir, którego czasami traktowano jako poetę romantycznego czy wręcz baśniowego z przełomu średniowiecza i renesansu – zaczęto analizować pod względem psychologicznym. Dziś nie ma wątpliwości, że Szekspir był genialnym psychologiem, wystarczyło tylko potraktować serio to, co napisał, i wypchnąć z przestrzeni „literackiej niesamowitości”. Wiele przyniosła zwłaszcza kwestia poprawnej analizy tożsamości seksualnej, wyjaśniła bowiem – wydawałoby się niedające się zrozumieć – zachowania szekspirowskich postaci. Na pytanie, dlaczego Szekspir wielkim psychologiem był – Zimbardo i Johnson odpowiadają, posługując się konkretnymi dowodami: interesował się anatomią mózgu, sekcjami anatomicznymi świeżo powieszonych złoczyńców oraz szpitalem psychiatrycznym w Bedlam.

Można mówić o wielkiej intuicji, gdy Makbet prosi: „Wylecz ją z tego! Umiesz chyba przecież/ Pomóc choremu umysłowi, z gleby/pamięci wyrwać z korzeniami boleść/ z mózgu wymazać zapis trwóg i udręk/ niosącym słodkie zapomnienie lekiem”. W połowie XX w. kanadyjski chirurg Wilder Penfield stymulował mózgi pacjentów, a konkretnie płaty skroniowe sondą elektryczną, wywołując wspomnienia tak żywe jak rzeczywisty obraz. Dlatego Szekspira można nazwać „intuicyjnym neuronaukowcem”.