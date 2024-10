„Historia Henryka IV” w Teatrze Polskim. Szekspirowska gra o tron.

Błazeńską postacią Szekspir zdobył uwagę widzów, którzy umierali pewnie ze śmiechu, ale z siebie samych się śmiali, ponieważ Falstaff jak wielu zwykłych ludzi nie chce pchać się w polityczne rozgrywki i wojnę. To prawda: jest tchórzem. Ale trudno odmówić mu racji, kiedy kpi z takiego pojęcia jak honor, gdy ma stracić w bitwie życie, a widzi, że w podległym mu oddziale miast synów zamożnych rodziców, którzy się wykupili, ma samych biedaków i więźniów. Znamy to z rosyjsko-ukraińskiej wojny.

A gdy grający wprost do widowni aktorzy mówią o naszych podejrzanych sprawkach i tchórzostwie, to ilu z nas przyznałoby się, że w tygodniu agresji Putina na Ukrainę nie myślało o honorze, tylko o ucieczce, gdzie pieprz rośnie? Szekspir pokazuje, że w czasie, gdy rozgrywają się największe tragedie, świat jest jednocześnie farsą.

Można oglądać rozgrywkę między Henrykiem IV a jego dawnymi sojusznikami jako uniwersalną historię o domowej wojnie. Ale można w niej też zobaczyć polską rzeź solidarnościowych ideałów. Gdy zaś Henryk IV mówi, że trzeba odebrać to, co nam zabrano, słyszymy o projekcie odzyskania państwa, a obawiamy się, że znowu wszystko zawłaszczą polityczni gracze.

Szekspir stworzył arcydzieło teatru w teatrze. Aktorem jest książę Henryk, gdy obiecuje widzom zrealizować pewną intrygę łączącą się z jego przyszłością, a inscenizuje też kryminalno-komediową zasadzkę, by pośmiać się z gry pozorów Falstaffa. Uwaga! Gra przenosi się wtedy na widownię i proszę uważać, bo portfel może ponieść koszty wyższe niż biletu.

Wyjątkowym popisem Krucza i Kuśmidra są sceny, gdy samochwała przekonuje księcia, by mógł zagrać monolog Henryka V wobec syna – rzecz jasna po to, by się chwalić. Książe zaś odpowiada swoją improwizacją, by dać popis najbardziej karczemnego disu Falstaffa, jakby powiedzieli raperzy, uwielbiający obrażać swoich rywali najwymyślniejszymi zniewagami.

Wybitny Falstaff w kreacji Szymona Kuśmidra

Kreacja Szymona Kuśmidra w roli Falstaffa to osobny spektakl, grany głosem, który mało nie rozsadzi Polskiego. Aktor szarżuje w słownych polemikach, parodiuje dyskotekowych dandysów takich jak Henio. To trzeba zobaczyć.