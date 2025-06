– Służby ratunkowe musiałyby przejechać aż 76 km przez najbliższy czynny most, co wydłużyłoby czas dojazdu z pomocą z kilkunastu minut do 1 godziny i 19 minut – czytamy w opisie raportu. Mec. Tokarzewska precyzuje, że dokładna lokalizacja jest na wagę złota także w sytuacjach, kiedy doszło do porwania lub uprowadzenia rodzicielskiego.

Co grozi za fałszywe zgłoszenie na policję? Wezwanie służb bez potrzeby może skończyć się grzywną lub aresztem

Według NIK problemem pozostają również fałszywe powiadomienia, które mogą obciążać system i wydłużać czas reakcji na realne zagrożenie.

– Są to działania bezmyślne, bowiem uniemożliwiają dostęp osobie, która w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy – alarmuje Tokarzewska. I przypomina, że bezprawne wywołanie alarmu lub blokowanie telefonicznego numeru alarmowego to złamanie przepisów kodeksu wykroczeń, które może się zakończyć karą aresztu, grzywny 1500 zł lub ograniczenia wolności.

Mec. Tokarzewska podkreśla także, że coraz częściej osoby poszkodowane z powodu opieszałości lub niedostatecznej sprawności przy niesieniu pomocy precyzują roszczenia odszkodowawcze – zarówno od państwa, jak i osób trzecich, których działania utrudniły lub uniemożliwiły sprawny dostęp do pomocy.

W 2023 r. fałszywe zawiadomienia stanowiły kilkadziesiąt procent wszystkich zgłoszeń. Niektóre z centrów powiadamiania w ogóle nie zawiadamiały o tym organów ścigania.