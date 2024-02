Coraz częściej dzwonimy pod numer 112. W wielu przypadkach niepotrzebnie

Najwięcej zgłoszeń jest rejestrowanych pomiędzy godziną 10 a 21. Średni czas prowadzenia rozmów w ramach zgłoszeń zasadnych wynosił 139 sekund. Na numery alarmowe najczęściej dzwoniono w piątki i w soboty.

Ponad 45 proc. wszystkich zgłoszeń przekazano do Policji, a 40 proc. do Państwowego Ratownictwa Medycznego, natomiast do służb pomocniczych skierowano prawie 9 proc. Pozostałe zgłoszenia przekazano do Państwowej Straży Pożarnej. Operator na zmianie dziennej odbierał średnio 144 połączenia, natomiast na zmianie nocnej było to 89 połączeń.

W Centrów Powiadamiania Ratunkowego trzeba znać języki

W 2023 r. funkcjonowało 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego, które odbierały połączenia kierowane na numery alarmowe 112, 997 oraz 998. Na stanowisku operatora numerów alarmowych zatrudnionych jest blisko 1,2 tys. osób.

Operator numerów alarmowych musi posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym. Najwięcej operatorów posługuje się językiem angielskim, w dalszej kolejności są to język rosyjski i niemiecki.

W ubiegłym roku zarejestrowano ponad 1,8 tys. zgłoszeń SMS. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w sierpniu (192), lipcu (181) oraz w czerwcu (179). Do służb przekazano ponad 1,6 tys. zasadnych zgłoszeń. Według danych na 31 grudnia 2023 r. aktywnych było ponad 25 tys. użytkowników aplikacji mobilnej Alarm112.