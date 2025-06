Konflikt Izrael-Iran. Władysław Bartoszewski: To coś, co było możliwe do przewidzenia

Krytykę pod adresem polskich władz w sprawie braku ewakuacji z Izraela wiceminister Bartoszewski uznał za bezpodstawną. - Jeżeli my od wielu tygodni prosimy, żeby nie jeździć na te tereny, to jeżeli ktoś tam jedzie, to jedzie na własną odpowiedzialność. My jako rząd, my jako MSZ, nie możemy ponosić odpowiedzialności za nierozważne postępowanie naszych kochanych rodaków - powiedział.

Poseł PSL nie zgodził się, że takie słowa można porównać do słynnej wypowiedzi Włodzimierza Cimoszewicza o powodzianach, która przeszła do historii jako „trzeba się było ubezpieczyć”. - To jest zupełnie co innego. My spodziewaliśmy się możliwych problemów na terenie Bliskiego Wschodu i mówiliśmy naszym rodakom: nie jedźcie do tych państw. To nie jest powódź, która występuje nagle i niespodziewanie tylko coś, co było możliwe do przewidzenia i mówiło się o tym od miesięcy - oświadczył.

- Każdy podróżuje jak chce, tylko trzeba trzeba oceniać ryzyko. MSZ publikuje na swoich stronach sugestie, gdzie jechać, a gdzie nie jechać, a teraz już oczywiście mówimy, że w żadnym wypadku niech wam do głowy nie przyjdzie tam się wybierać, bo to już jest strefa wojenna - dodał.