Reuters: Donald Trump zaprotestował przeciwko zabiciu ajatollaha Chameneiego

Netanjahu odpowiada wymijająco

Zapytany o doniesienia Reutersa, premier Izraela w niedzielnym wywiadzie dla Fox News, dla programu Special Report With Bret Baier”, odpowiedział wymijająco.

- Jest tak wiele fałszywych doniesień o rozmowach, które nigdy się nie odbyły, że nie będę się w to zagłębiał - stwierdził.

Dodał jednak: - Ale mogę powiedzieć, że myślę, że zrobimy to, co musimy zrobić. I myślę, że Stany Zjednoczone wiedzą, co jest dobre dla Stanów Zjednoczonych.

Odwołane rozmowy USA-Iran

W niedziele miał się odbyć kolejny etap rozmów Stany Zjednoczone – Iran, których celem miało być porozumienie dotyczące irańskiego programu nuklearnego. Dotychczas odbyło się pięć takich rozmów, w których organizacji pośredniczył Oman.

Izraelski atak spowodował jednak, że Iran uznał rozmowy za bezsensowne.