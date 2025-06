Iran jest sojusznikiem Rosji. USA mogą zostać wciągnięte w konflikt z blokiem rosyjsko-irańskim

Iran najpewniej był zaskoczony jeśli nie samym uderzeniem, to przynajmniej jego skalą. Ale już parę godzin po ataku w kierunku państwa żydowskiego Irańczycy wysłali około 100 dronów. To z pewnością dopiero początek zemsty.

Trzeba liczyć się z tym, że wojna może przybrać szerszy wymiar. Iran jest bliskim sojusznikiem Rosji: wspierał dronami jej inwazję na Ukrainę. Trump starał się możliwie szybko i kosztem interesów Kijowa położyć kres ukraińskiej wojnie. Nowa administracja nie uruchamia nowych programów pomocy wojskowej do Ukraińców. To wpisywało się w izolacjonistyczną politykę Trumpa, który zapowiadał, że „będzie prezydentem pokoju”.

Teraz to może się zmienić. Waszyngton może nie mieć wyboru i będzie musiał przystąpić do konfliktu po stronie Izraelczyków. A konflikt ten może nie ograniczać się do samego Iranu, tylko być starciem z blokiem irańsko-rosyjskim.

Nie jest na razie jasne, do jakiego stopnia Izraelczycy zdecydowali się na uderzenie na Iran wbrew stanowisku USA. Wiadomo, że premier Netanjahu starał się o bezpośrednie wsparcie tej akcji przez Amerykanów, ale bez powodzenia.

Na niedzielę wciąż są zaplanowane rozmowy w Omanie w sprawie powstrzymania irańskiego programu atomowego. I choć Iran już zapowiedział, że nie weźmie w nich udziału, to wciąż planuje się na nich stawić wysłannik Trumpa Steve Witkoff. W czwartek sam prezydent USA mówił, że nie jest zwolennikiem izraelskiego ataku, bo „wywróciłyby on rozmowy z Irańczykami, które posuwają się dobrze”. W piątek Biały Dom zapewnił jednak, że został zawczasu ostrzeżony przez Izraelczyków o nadchodzącym uderzeniu.