Pogłoski o politycznej śmierci Donalda Tuska były przesadzone

Tusk głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu chciał pokazać po przegranych wyborach prezydenckich przez kandydata KO, że koalicja rządząca jest silna i zjednoczona. Nie ma kryzysu w obozie władzy, rząd nie stracił mandatu do rządzenia, premier nie powinien poddawać się do dymisji, nie powinno dojść do przyśpieszonych wyborów parlamentarnych – to miał być komunikat wysłany do Polaków. Exposé było tylko dodatkiem, a nie szarpnięciem cuglami. To nastąpi po rekonstrukcji rządu. Wtedy zacznie się kolejny etap i przyśpieszenie.

Rząd Donald Tuska jest niezagrożony, a przegrane wybory prezydenckie nie są oznaką kryzysu władzy – to było przesłanie po głosowaniu nad wotum zaufania. Nic innego się nie liczyło. Kolejne fazy kampanii będą odkrywane stopniowo. Do wyborów zostało dwa i pół roku. Premier nie chce się wystrzelać, ale narzucić narrację i zasady gry.

Prezydent Karol Nawrocki będzie udawał gołąbka pokoju

Donald Tusk nie pozwoli przejąć inicjatywy politycznej nowemu prezydentowi. Karol Nawrocki jako orędownik pokoju, mówiący o „zburzeniu murów nienawiści” po odebraniu z rąk przewodniczącego PKW zaświadczenia o wyborze na prezydenta RP może brzmi mało wiarygodnie po ostrej kampanii, jaką prowadził, atakując Rafała Trzaskowskiego, rząd i media, ale tym samym zapowiada nową taktykę – wytrącenia z rąk Tuskowi narracji o kłótliwym prezydenckie, który blokuje dobre zmiany. Premier to jednak gracz innej ligi niż Trzaskowski. Prezydent będzie miał dużą trudność w przekonaniu Polaków, że stał się gołąbkiem pokoju. Przy Tusku będzie potrzebował dużo snusu na uspokojenie.

Rekonstrukcja rządu i etapowe narzucanie narracji

Nowym otwarciem dla rządu będzie rekonstrukcja. Po wakacjach zostaną przedstawione etapami nowe propozycje. Sukcesywnie Polacy mają być zasypywania zmianami, które sprawią, że będzie żyło się im lepiej. Jeśli prezydent nie będzie chciał przeszkadzać i odbierać szczęścia Polakom. Taka będzie narracja.